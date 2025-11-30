Граждане России находились на атакованных ВСУ танкерах, сообщил источник

СТАМБУЛ, 30 ноя — РИА Новости. На борту двух танкеров, подвергшихся целенаправленным атакам ВСУ в Черном море, были россияне, заявили РИА Новости дипломатические источники в Москве.

"Танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции , несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам. К счастью, благодаря мужеству и решительным действиям членов команд танкеров, подвергшихся нападению, удалось обойтись без жертв", — рассказали собеседники агентства.

Они отметили, что эти агрессивные действия поставили под угрозу не только безопасность судоходства и окружающей среды, но и торгово-экономические цепочки. Дипломаты подчеркнули, что российские загранучреждения взаимодействуют с турецкой стороной, устанавливают организаторов и участников нападения и работают над мерами реагирования.

В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.

Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.

МИД Турции выразил обеспокоенность этими атаками, указав на угрозу жизни людей, судоходству и экологической безопасности. Там заявили, что Анкара контактирует со всеми сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта и предотвратить негативный эффект на свои экономические интересы.