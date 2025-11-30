https://ria.ru/20251130/svo-2058761288.html
Граждане России находились на атакованных ВСУ танкерах, сообщил источник
Граждане России находились на атакованных ВСУ танкерах, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2025
Граждане России находились на атакованных ВСУ танкерах, сообщил источник
На борту двух танкеров, подвергшихся целенаправленным атакам ВСУ в Черном море, были россияне, заявили РИА Новости дипломатические источники в Москве. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T17:08:00+03:00
2025-11-30T17:08:00+03:00
2025-11-30T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
турция
черное море
россия
мария захарова
в мире
вооруженные силы украины
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058607369_0:0:930:523_1920x0_80_0_0_34b8a177ac5e9b965edfb904777c9532.jpg
https://ria.ru/20251128/tanker-2058532723.html
https://ria.ru/20251130/tanker-2058762969.html
https://ria.ru/20251130/zakharova-2058715750.html
турция
черное море
россия
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058607369_155:0:852:523_1920x0_80_0_0_501fde15871db8de03657df6c709b19f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, черное море, россия, мария захарова, в мире, вооруженные силы украины, новороссийск, краснодарский край, мид турции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Турция, Черное море, Россия, Мария Захарова, В мире, Вооруженные силы Украины, Новороссийск, Краснодарский край, МИД Турции, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Граждане России находились на атакованных ВСУ танкерах, сообщил источник
На борту атакованных ВСУ танкеров Virat и Kairos находились мирные россияне
СТАМБУЛ, 30 ноя — РИА Новости. На борту двух танкеров, подвергшихся целенаправленным атакам ВСУ в Черном море, были россияне, заявили РИА Новости дипломатические источники в Москве.
"Танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции
, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам. К счастью, благодаря мужеству и решительным действиям членов команд танкеров, подвергшихся нападению, удалось обойтись без жертв", — рассказали собеседники агентства.
Они отметили, что эти агрессивные действия поставили под угрозу не только безопасность судоходства и окружающей среды, но и торгово-экономические цепочки. Дипломаты подчеркнули, что российские загранучреждения взаимодействуют с турецкой стороной, устанавливают организаторов и участников нападения и работают над мерами реагирования.
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.
МИД Турции выразил обеспокоенность этими атаками, указав на угрозу жизни людей, судоходству и экологической безопасности. Там заявили, что Анкара контактирует со всеми сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта и предотвратить негативный эффект на свои экономические интересы.
Представитель российского МИД Мария Захарова
заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации.