Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей
Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей - РИА Новости, 30.11.2025
Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей
Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
2025-11-30T17:08:00+03:00
2025-11-30T17:08:00+03:00
2025-11-30T17:38:00+03:00
Новости
Военнослужащие продолжают оказывать помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска
Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» продолжают оказывать необходимую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска. Многие мирные жители провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и избегали личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью.
Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей
