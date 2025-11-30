Рейтинг@Mail.ru
Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 30.11.2025 (обновлено: 17:38 30.11.2025)
Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей
Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2025
2025
Военнослужащие продолжают оказывать помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска
Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» продолжают оказывать необходимую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска. Многие мирные жители провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и избегали личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью.
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Российские военные эвакуировали из Красноармейска уже 300 мирных жителей. Управление по вопросам миграции МВД по ДНР продолжает проводить паспортизацию жителей освобожденных населенных пунктов", — сказал он.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Российские войска зашли в Гришино у Красноармейска
Вчера, 12:50
Так, люди, эвакуированные из Красноармейска, уже начали получать российские паспорта, отметил Пушилин.
По последним данным Минобороны, подразделения 2-й армии продвигаются в восточной части Красноармейска и в микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку Ровного.
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии выбивают ВСУ из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города. За сутки потери противника на этом участке фронта превысили 260 боевиков.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это был важнейший транспортный узел украинских войск в Донбассе, где проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.
На этой неделе президент Владимир Путин заявил о полном окружении населенного пункта. Российские войска взяли под контроль около 70% его территории.
