Кадыров рассказал об успехах отряда "Аида" за день в зоне СВО

ГРОЗНЫЙ, 30 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о боевых успехах отряда "Аида" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ за день.
"Боевыми успехами доблестного отряда "Аида" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ можно гордиться. Наши воины результативно действуют на своей территории ответственности в зоне проведения специальной военной операции. Только за один день выполнения поставленных задач личный состав отряда "Аида" обнаружил в ходе аэроразведки и уничтожил FPV-дронами хорошо замаскированный подвал с укрофашистскими БПЛА, которые использовались врагом для хранения и запуска по нашим позициям. Также уничтожена огневая позиция со спрятанной под масксетью артиллерийской установкой врага", — сообщил Кадыров.
Также он рассказал, что бойцы отряда "Аида" обнаружили группу ВСУ в одном из зданий, глава региона отметил, что расчёт FPV-дронов "не оставил ничего пригодного" от этой позиции противника, "как и от самих фашистов". Кроме того, операторы БПЛА сбили вражеский дрон типа "Мавик" и тем самым предотвратили его использование для корректировки огня и нанесения ударов по позициям российских войск.
"Наши воины успешно контролируют территорию не только на земле, но и в воздухе. Укронацистам в очередной раз показали, кто в доме хозяин", — добавил Кадыров.