Кадыров рассказал об успехах отряда "Аида" за день в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 30.11.2025
Кадыров рассказал об успехах отряда "Аида" за день в зоне СВО
Кадыров рассказал об успехах отряда "Аида" за день в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о боевых успехах отряда "Аида" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ за день. РИА Новости, 30.11.2025
россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Кадыров рассказал об успехах отряда "Аида" за день в зоне СВО

Кадыров: бойцы отряда «Аида» уничтожили подвал с дронами ВСУ

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 30 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о боевых успехах отряда "Аида" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ за день.
"Боевыми успехами доблестного отряда "Аида" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ можно гордиться. Наши воины результативно действуют на своей территории ответственности в зоне проведения специальной военной операции. Только за один день выполнения поставленных задач личный состав отряда "Аида" обнаружил в ходе аэроразведки и уничтожил FPV-дронами хорошо замаскированный подвал с укрофашистскими БПЛА, которые использовались врагом для хранения и запуска по нашим позициям. Также уничтожена огневая позиция со спрятанной под масксетью артиллерийской установкой врага", — сообщил Кадыров.
Также он рассказал, что бойцы отряда "Аида" обнаружили группу ВСУ в одном из зданий, глава региона отметил, что расчёт FPV-дронов "не оставил ничего пригодного" от этой позиции противника, "как и от самих фашистов". Кроме того, операторы БПЛА сбили вражеский дрон типа "Мавик" и тем самым предотвратили его использование для корректировки огня и нанесения ударов по позициям российских войск.
"Наши воины успешно контролируют территорию не только на земле, но и в воздухе. Укронацистам в очередной раз показали, кто в доме хозяин", — добавил Кадыров.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
