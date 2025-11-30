Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 30.11.2025 (обновлено: 12:37 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/svo-2058720178.html
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 30.11.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и 2 боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T12:36:00+03:00
2025-11-30T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
славянск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2fccee104b97c14fb1387508d6ed2f8c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск
константиновка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b9ec7d5880e155c8307e4269e8cc6b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, славянск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), константиновка, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Славянск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Константиновка, США
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО: ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действия войск "Юг"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и 2 боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Никаноровка, Никифоровка, Константиновка, Степановка, Закотное, Бондарное и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСлавянскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КонстантиновкаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала