Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 30.11.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и 2 боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
МО: ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действия войск "Юг"