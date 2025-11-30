Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по предприятиям украинского ВПК
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 30.11.2025
ВС России нанесли удар по предприятиям украинского ВПК
ВС России нанесли удар по предприятиям украинского ВПК
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение предприятиям украинского ВПК, складам горючего и местам запуска беспилотников
ВС России нанесли удар по предприятиям украинского ВПК

ВС России нанесли удар по предприятиям украинского ВПК и складам горючего

Боевая работа артиллерийского расчета
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение предприятиям украинского ВПК, складам горючего и местам запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам горючего, месту предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что также поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
