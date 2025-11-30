Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 30.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 30.11.2025 (обновлено: 12:33 30.11.2025)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056769377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71e86b3677a64e472b13bbc1faf04c45.jpg
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МО: ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действия войск "Восток"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зализничное, Доброполье, Верхняя Терса, Варваровка, Прилуки и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, шесть автомобилей и склад материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеДоброполье (город)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
