Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
доброполье (город)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
МО: ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действия войск "Восток"