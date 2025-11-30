https://ria.ru/20251130/svo-2058719565.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Красноармейска
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Красноармейска
Подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки в зоне своей ответственности до 450 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска - более 260, сообщило в... РИА Новости, 30.11.2025
красноармейск
МО: ВСУ за сутки потеряли более 260 боевиков на Красноармейском направлении