В поисках радости: тайны обрядов, амулеты и законы еврейской свадьбы

В следующем зале — хупа. Так называют и саму свадьбу, и балдахин на четырех опорах, под которым на церемонии стоят молодожены, их родители и раввин. Мать невесты семь раз (это число — символ сотворения мира) обводит дочь вокруг жениха. Потом наливают вино, раввин читает благословение, бокал бросают, и жених наступает на него. Это память о разрушенном в Иерусалиме храме. Затем мужчина трижды говорит "Посвящаешься ты мне", надевает женщине кольцо, и она становится его женой. В этом разделе — офорты Рембрандта, графика Александра Тышлера, живопись Марка Шагала, Исаака Аскназия и Александра Лабаса.