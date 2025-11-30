В поисках радости: тайны обрядов, амулеты и законы еврейской свадьбы

"Мы старались показать, что свадебный обряд — не просто красивые костюмы, кольца, украшения. В Торе написано, что Адам ("земля") и Хава ("радость") существовали изначально в одном теле. Потом Всевышний разделил их, и теперь мужчина должен найти свою вторую половинку, которую когда-то потерял", — говорит Олег Меламед, директор отделения экскурсионных программ Еврейского музея.
В экспозиции отражены традиции горских, грузинских, бухарских евреев и ашкенази (европейских). В первом зале раскрывается роль в подготовке к свадьбе членов семьи. На картине Натальи Гончаровой изображены три поколения женщин: бабушка, мать и дочь на выданье. Не менее важны сваты (на выставке — портрет одного из них кисти Юделя Пэна). Это очень уважаемые люди, ведь они, подобно Богу на небесах, подбирают пары, заключают браки.
Тут же коллекция старинных брачных договоров — ктубот. В документе (ктубе) подробно расписывалось, на каких условиях невеста входит в дом жениха и какое приданое за ней дается. Уникальный экспонат — скромная ктуба ленинградской еврейской пары, составленная в 1940 году.
В следующем зале — ювелирные изделия, табакерки, шкатулки, яркий свадебный наряд бухарских евреев. Предметы, которые дарили молодоженам или которые они дарили друг другу до хупы — центральной части церемонии бракосочетания. Например, вышитый невестой для жениха бархатный мешочек для талита — покрывала, надеваемого мужчиной для совершения молитв с 13 лет, совершеннолетия. Символизирует божественное покровительство и готовность следовать заповедям.
Много украшений с кораллами. Как и другие красные камни, это амулеты от сглаза и нечистой силы. Считалось, что на свадьбе молодые особенно уязвимы.
Ашкеназы свадьбу проводили на улице. Бухарские евреи — во дворах домов невесты и жениха, причем на церемонии молодые были по отдельности. Потом девушка уходила в дом мужа и после этого 40 дней не имела права возвращаться к родителям — чтобы отвыкла от прежней жизни.
Интересный предмет — ридикюль. Круглая коробочка из благородного металла, внутрь закладывали благовония. Невеста вешала ридикюль на руку. Есть и коллекция маленьких открыточек — пригласительных на свадьбу.
Отдельный зал посвящен самому сокровенному моменту перед свадьбой — омовению невесты в микве. Такой бассейн с проточной водой есть в каждой синагоге. Среди экспонатов — халат, который девушка надевала после обряда, символизирующего, что с этого момента она посвящается мужу и должна быть чистой, но не в физическом, а в ритуальном смысле.
После свадьбы ашкеназские еврейки стригли волосы, оставляя лишь небольшой ежик, и надевали парик. Это также напоминало о том, что женщина совершенно преображалась. А если сохраняли короткие прически, то прикрывали их различными головными уборами. По традиции волосы может видеть только супруг, а посторонних мужчин они не должны соблазнять, как и декольте, короткие юбки и рукава.
У горских евреев заключали колыбельный сговор — девочке с младенчества определяли жениха. Это не всегда заканчивалось бракосочетанием, но было серьезным заделом на будущее.
Пергамент с субботним гимном, который мужчина читает или поет жене — достойной хранительнице очага. "Кто женщину найдет такую", — говорится в этом тексте.
В иудаизме женщина обладает достаточно широкими правами. Например, тоже может попросить развод. При этом не только забирает в родительский дом приданое, но может оставить бывшего супруга вообще ни с чем, если так составлен брачный договор.
"Женщина считается "улучшенной версией", поэтому у нее есть только одна обязанность: зажигать две субботние праздничные свечи — за себя и мужа. Все остальное по желанию. Мужчина же должен молиться каждый день трижды — это минимум, чтобы быть человеком совершенным, правильным", — рассказывает Олег Меламед.
В следующем зале — хупа. Так называют и саму свадьбу, и балдахин на четырех опорах, под которым на церемонии стоят молодожены, их родители и раввин. Мать невесты семь раз (это число — символ сотворения мира) обводит дочь вокруг жениха. Потом наливают вино, раввин читает благословение, бокал бросают, и жених наступает на него. Это память о разрушенном в Иерусалиме храме. Затем мужчина трижды говорит "Посвящаешься ты мне", надевает женщине кольцо, и она становится его женой. В этом разделе — офорты Рембрандта, графика Александра Тышлера, живопись Марка Шагала, Исаака Аскназия и Александра Лабаса.
Обратите внимание на копии очень красивых старинных обручальных колец в виде башенок. Они настолько вычурные и большие, что носить их постоянно было неудобно. Эти украшения требовались только для церемонии, и часто их брали напрокат, как костюм. Кстати, кольцо раньше было лишь у невесты.
Последний зал посвящен свадебному пиру. Здесь — хроника настоящей церемонии, тематические картины, музыкальные инструменты клезмеров, которые подхватывали веселье и исполняли что-то очень радостное.
Выставка продлится до 1 февраля 2026 года.
