В поисках радости: тайны обрядов, амулеты и законы еврейской свадьбы
Культура
Культура
 
08:00 30.11.2025 (обновлено: 08:03 30.11.2025)
В поисках радости: тайны обрядов, амулеты и законы еврейской свадьбы
В Еврейском музее и центре толерантности открылась масштабная выставка, посвященная свадебным традициям. Старинные костюмы, украшения, фото, а также картины...
В поисках радости: тайны обрядов, амулеты и законы еврейской свадьбы

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка, посвященная свадьбе

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Светлана Вовк. В Еврейском музее и центре толерантности открылась масштабная выставка, посвященная свадебным традициям. Старинные костюмы, украшения, фото, а также картины Рембрандта ван Рейна, Александра Тышлера, Натальи Гончаровой, Александра Лабаса и других знаменитых мастеров — всего более 200 экспонатов, в том числе из Эрмитажа, Третьяковки. У посетителей есть уникальная возможность услышать голоса Леонида Утесова и Марка Шагала, рассказы о церемониях их бракосочетания. О выставке "Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен" — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

"Мы старались показать, что свадебный обряд — не просто красивые костюмы, кольца, украшения. В Торе написано, что Адам ("земля") и Хава ("радость") существовали изначально в одном теле. Потом Всевышний разделил их, и теперь мужчина должен найти свою вторую половинку, которую когда-то потерял", — говорит Олег Меламед, директор отделения экскурсионных программ Еврейского музея.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен

"Мы старались показать, что свадебный обряд — не просто красивые костюмы, кольца, украшения. В Торе написано, что Адам ("земля") и Хава ("радость") существовали изначально в одном теле. Потом Всевышний разделил их, и теперь мужчина должен найти свою вторую половинку, которую когда-то потерял", — говорит Олег Меламед, директор отделения экскурсионных программ Еврейского музея.

© Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности
© Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

В экспозиции отражены традиции горских, грузинских, бухарских евреев и ашкенази (европейских). В первом зале раскрывается роль в подготовке к свадьбе членов семьи. На картине Натальи Гончаровой изображены три поколения женщин: бабушка, мать и дочь на выданье. Не менее важны сваты (на выставке — портрет одного из них кисти Юделя Пэна). Это очень уважаемые люди, ведь они, подобно Богу на небесах, подбирают пары, заключают браки.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен

В экспозиции отражены традиции горских, грузинских, бухарских евреев и ашкенази (европейских). В первом зале раскрывается роль в подготовке к свадьбе членов семьи. На картине Натальи Гончаровой изображены три поколения женщин: бабушка, мать и дочь на выданье. Не менее важны сваты (на выставке — портрет одного из них кисти Юделя Пэна). Это очень уважаемые люди, ведь они, подобно Богу на небесах, подбирают пары, заключают браки.

© Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Тут же коллекция старинных брачных договоров — ктубот. В документе (ктубе) подробно расписывалось, на каких условиях невеста входит в дом жениха и какое приданое за ней дается. Уникальный экспонат — скромная ктуба ленинградской еврейской пары, составленная в 1940 году.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен во время пресс-показа в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Тут же коллекция старинных брачных договоров — ктубот. В документе (ктубе) подробно расписывалось, на каких условиях невеста входит в дом жениха и какое приданое за ней дается. Уникальный экспонат — скромная ктуба ленинградской еврейской пары, составленная в 1940 году.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В следующем зале — ювелирные изделия, табакерки, шкатулки, яркий свадебный наряд бухарских евреев. Предметы, которые дарили молодоженам или которые они дарили друг другу до хупы — центральной части церемонии бракосочетания. Например, вышитый невестой для жениха бархатный мешочек для талита — покрывала, надеваемого мужчиной для совершения молитв с 13 лет, совершеннолетия. Символизирует божественное покровительство и готовность следовать заповедям.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен во время пресс-показа в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

В следующем зале — ювелирные изделия, табакерки, шкатулки, яркий свадебный наряд бухарских евреев. Предметы, которые дарили молодоженам или которые они дарили друг другу до хупы — центральной части церемонии бракосочетания. Например, вышитый невестой для жениха бархатный мешочек для талита — покрывала, надеваемого мужчиной для совершения молитв с 13 лет, совершеннолетия. Символизирует божественное покровительство и готовность следовать заповедям.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Много украшений с кораллами. Как и другие красные камни, это амулеты от сглаза и нечистой силы. Считалось, что на свадьбе молодые особенно уязвимы.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен во время пресс-показа в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Много украшений с кораллами. Как и другие красные камни, это амулеты от сглаза и нечистой силы. Считалось, что на свадьбе молодые особенно уязвимы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Ашкеназы свадьбу проводили на улице. Бухарские евреи — во дворах домов невесты и жениха, причем на церемонии молодые были по отдельности. Потом девушка уходила в дом мужа и после этого 40 дней не имела права возвращаться к родителям — чтобы отвыкла от прежней жизни.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен во время пресс-показа в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Ашкеназы свадьбу проводили на улице. Бухарские евреи — во дворах домов невесты и жениха, причем на церемонии молодые были по отдельности. Потом девушка уходила в дом мужа и после этого 40 дней не имела права возвращаться к родителям — чтобы отвыкла от прежней жизни.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© Светлана Вовк

Интересный предмет — ридикюль. Круглая коробочка из благородного металла, внутрь закладывали благовония. Невеста вешала ридикюль на руку. Есть и коллекция маленьких открыточек — пригласительных на свадьбу.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен

Интересный предмет — ридикюль. Круглая коробочка из благородного металла, внутрь закладывали благовония. Невеста вешала ридикюль на руку. Есть и коллекция маленьких открыточек — пригласительных на свадьбу.

© Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

Отдельный зал посвящен самому сокровенному моменту перед свадьбой — омовению невесты в микве. Такой бассейн с проточной водой есть в каждой синагоге. Среди экспонатов — халат, который девушка надевала после обряда, символизирующего, что с этого момента она посвящается мужу и должна быть чистой, но не в физическом, а в ритуальном смысле.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен

Отдельный зал посвящен самому сокровенному моменту перед свадьбой — омовению невесты в микве. Такой бассейн с проточной водой есть в каждой синагоге. Среди экспонатов — халат, который девушка надевала после обряда, символизирующего, что с этого момента она посвящается мужу и должна быть чистой, но не в физическом, а в ритуальном смысле.

© Светлана Вовк

После свадьбы ашкеназские еврейки стригли волосы, оставляя лишь небольшой ежик, и надевали парик. Это также напоминало о том, что женщина совершенно преображалась. А если сохраняли короткие прически, то прикрывали их различными головными уборами. По традиции волосы может видеть только супруг, а посторонних мужчин они не должны соблазнять, как и декольте, короткие юбки и рукава.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен

После свадьбы ашкеназские еврейки стригли волосы, оставляя лишь небольшой ежик, и надевали парик. Это также напоминало о том, что женщина совершенно преображалась. А если сохраняли короткие прически, то прикрывали их различными головными уборами. По традиции волосы может видеть только супруг, а посторонних мужчин они не должны соблазнять, как и декольте, короткие юбки и рукава.

© Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

У горских евреев заключали колыбельный сговор — девочке с младенчества определяли жениха. Это не всегда заканчивалось бракосочетанием, но было серьезным заделом на будущее.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен

У горских евреев заключали колыбельный сговор — девочке с младенчества определяли жениха. Это не всегда заканчивалось бракосочетанием, но было серьезным заделом на будущее.

© Светлана Вовк

Пергамент с субботним гимном, который мужчина читает или поет жене — достойной хранительнице очага. "Кто женщину найдет такую", — говорится в этом тексте.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен

Пергамент с субботним гимном, который мужчина читает или поет жене — достойной хранительнице очага. "Кто женщину найдет такую", — говорится в этом тексте.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В иудаизме женщина обладает достаточно широкими правами. Например, тоже может попросить развод. При этом не только забирает в родительский дом приданое, но может оставить бывшего супруга вообще ни с чем, если так составлен брачный договор.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен во время пресс-показа в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

В иудаизме женщина обладает достаточно широкими правами. Например, тоже может попросить развод. При этом не только забирает в родительский дом приданое, но может оставить бывшего супруга вообще ни с чем, если так составлен брачный договор.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Женщина считается "улучшенной версией", поэтому у нее есть только одна обязанность: зажигать две субботние праздничные свечи — за себя и мужа. Все остальное по желанию. Мужчина же должен молиться каждый день трижды — это минимум, чтобы быть человеком совершенным, правильным", — рассказывает Олег Меламед.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен во время пресс-показа в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

"Женщина считается "улучшенной версией", поэтому у нее есть только одна обязанность: зажигать две субботние праздничные свечи — за себя и мужа. Все остальное по желанию. Мужчина же должен молиться каждый день трижды — это минимум, чтобы быть человеком совершенным, правильным", — рассказывает Олег Меламед.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В следующем зале — хупа. Так называют и саму свадьбу, и балдахин на четырех опорах, под которым на церемонии стоят молодожены, их родители и раввин. Мать невесты семь раз (это число — символ сотворения мира) обводит дочь вокруг жениха. Потом наливают вино, раввин читает благословение, бокал бросают, и жених наступает на него. Это память о разрушенном в Иерусалиме храме. Затем мужчина трижды говорит "Посвящаешься ты мне", надевает женщине кольцо, и она становится его женой. В этом разделе — офорты Рембрандта, графика Александра Тышлера, живопись Марка Шагала, Исаака Аскназия и Александра Лабаса.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен во время пресс-показа в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

В следующем зале — хупа. Так называют и саму свадьбу, и балдахин на четырех опорах, под которым на церемонии стоят молодожены, их родители и раввин. Мать невесты семь раз (это число — символ сотворения мира) обводит дочь вокруг жениха. Потом наливают вино, раввин читает благословение, бокал бросают, и жених наступает на него. Это память о разрушенном в Иерусалиме храме. Затем мужчина трижды говорит "Посвящаешься ты мне", надевает женщине кольцо, и она становится его женой. В этом разделе — офорты Рембрандта, графика Александра Тышлера, живопись Марка Шагала, Исаака Аскназия и Александра Лабаса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Обратите внимание на копии очень красивых старинных обручальных колец в виде башенок. Они настолько вычурные и большие, что носить их постоянно было неудобно. Эти украшения требовались только для церемонии, и часто их брали напрокат, как костюм. Кстати, кольцо раньше было лишь у невесты.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен во время пресс-показа в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Обратите внимание на копии очень красивых старинных обручальных колец в виде башенок. Они настолько вычурные и большие, что носить их постоянно было неудобно. Эти украшения требовались только для церемонии, и часто их брали напрокат, как костюм. Кстати, кольцо раньше было лишь у невесты.

© Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

Последний зал посвящен свадебному пиру. Здесь — хроника настоящей церемонии, тематические картины, музыкальные инструменты клезмеров, которые подхватывали веселье и исполняли что-то очень радостное.

Выставка продлится до 1 февраля 2026 года.

Выставка Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен

Последний зал посвящен свадебному пиру. Здесь — хроника настоящей церемонии, тематические картины, музыкальные инструменты клезмеров, которые подхватывали веселье и исполняли что-то очень радостное.

Выставка продлится до 1 февраля 2026 года.

