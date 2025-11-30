В Москве суд отпустил из СИЗО замглавы "ГУРШ", связанной с делом Яновского

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отпустил из СИЗО под запрет определенных действий замгендиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Коневой ", - сказал собеседник агентства.

По данному делу проходят экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский , руководитель кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов "ГУРШ" Асельдир Раджабов и действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников

По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме". Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, были согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения.

Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек. Как ожидается, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.

В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения, обоих суд заключил под стражу, сообщало МВД.