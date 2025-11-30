Рейтинг@Mail.ru
В Москве суд отпустил из СИЗО замглавы "ГУРШ", связанной с делом Яновского
17:28 30.11.2025
В Москве суд отпустил из СИЗО замглавы "ГУРШ", связанной с делом Яновского
Никулинский суд Москвы отпустил из СИЗО под запрет определенных действий замгендиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу по делу о мошенничестве при ликвидации... РИА Новости, 30.11.2025
В Москве суд отпустил из СИЗО замглавы "ГУРШ", связанной с делом Яновского

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отпустил из СИЗО под запрет определенных действий замгендиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Коневой", - сказал собеседник агентства.
Оглашение приговора по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной в Балашихинском городском суде - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной
28 ноября, 13:03
По данному делу проходят экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский, руководитель кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов "ГУРШ" Асельдир Раджабов и действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников.
По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме". Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, были согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения.
Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек. Как ожидается, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.
В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения, обоих суд заключил под стражу, сообщало МВД.
В дальнейшем оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ, отмечали в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СК назвал искоренение коррупции одним из главных приоритетов
27 ноября, 17:53
 
ПроисшествияМоскваНаталия КоневаАнатолий ЯновскийСергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
