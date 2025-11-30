https://ria.ru/20251130/sud-2058763635.html
В Москве суд отпустил из СИЗО замглавы "ГУРШ", связанной с делом Яновского
В Москве суд отпустил из СИЗО замглавы "ГУРШ", связанной с делом Яновского - РИА Новости, 30.11.2025
В Москве суд отпустил из СИЗО замглавы "ГУРШ", связанной с делом Яновского
Никулинский суд Москвы отпустил из СИЗО под запрет определенных действий замгендиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу по делу о мошенничестве при ликвидации... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T17:28:00+03:00
2025-11-30T17:28:00+03:00
2025-11-30T17:28:00+03:00
происшествия
москва
наталия конева
анатолий яновский
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980066184_109:136:805:527_1920x0_80_0_0_a1c89fb29e34ceffe4b5c067c09069e9.jpg
https://ria.ru/20251128/sud-2058320749.html
https://ria.ru/20251127/sk-2058134359.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980066184_57:105:761:633_1920x0_80_0_0_c75964a37bc0584255130f013fbd06cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, наталия конева, анатолий яновский, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Москва, Наталия Конева, Анатолий Яновский, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Москве суд отпустил из СИЗО замглавы "ГУРШ", связанной с делом Яновского
Суд отпустил из СИЗО замглавы "ГУРШ" Коневу с запретом определенных действий
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отпустил из СИЗО под запрет определенных действий замгендиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Коневой
", - сказал собеседник агентства.
По данному делу проходят экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский
, руководитель кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов "ГУРШ" Асельдир Раджабов и действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников
.
По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго
заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме". Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, были согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения.
Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек. Как ожидается, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.
В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения, обоих суд заключил под стражу, сообщало МВД.
В дальнейшем оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ, отмечали в ведомстве.