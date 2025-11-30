Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека
07:46 30.11.2025 (обновлено: 11:37 30.11.2025)
При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека
При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека - РИА Новости, 30.11.2025
При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека
Четверо погибли, еще десять человек пострадали в результате стрельбы в городе Стоктон в штате Калифорния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 30.11.2025
2025
в мире, калифорния
В мире, Калифорния
При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека

При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека, еще десять пострадали

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Четверо погибли, еще десять человек пострадали в результате стрельбы в городе Стоктон в штате Калифорния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
"Четыре человека погибли после того, как более десятка были подстрелены на семейной встрече в городе Стоктон на севере Калифорнии в субботу вечером. <...> Из 14 пострадавших четверо погибли, подтвердили сотрудники офиса шерифа", — говорится на сайте телеканала.
Отмечается, что вице-мэр города Джейсон Ли заявил, что стрельба произошла на вечеринке в честь дня рождения, однако в офисе шерифа не подтвердили эту информацию, сообщив только о "семейной встрече".
