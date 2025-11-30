https://ria.ru/20251130/strelba-2058689300.html
При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека
Четверо погибли, еще десять человек пострадали в результате стрельбы в городе Стоктон в штате Калифорния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T07:46:00+03:00
в мире
калифорния
калифорния
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Четверо погибли, еще десять человек пострадали в результате стрельбы в городе Стоктон в штате Калифорния, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на местные власти.
"Четыре человека погибли после того, как более десятка были подстрелены на семейной встрече в городе Стоктон на севере Калифорнии
в субботу вечером. <...> Из 14 пострадавших четверо погибли, подтвердили сотрудники офиса шерифа", — говорится на сайте телеканала.
Отмечается, что вице-мэр города Джейсон Ли заявил, что стрельба произошла на вечеринке в честь дня рождения, однако в офисе шерифа не подтвердили эту информацию, сообщив только о "семейной встрече".