В США отменили более 600 авиарейсов из-за снегопада
Более 600 авиарейсов отменены в США на фоне сильного снегопада, следует из данных мониторингового сервиса FlightAware. РИА Новости, 01.12.2025
В США отменили более 600 авиарейсов из-за снегопада
В США задержали семь тысяч авиарейсов из-за снегопада