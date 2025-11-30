Рейтинг@Mail.ru
В США отменили более 600 авиарейсов из-за снегопада
23:58 30.11.2025 (обновлено: 11:21 01.12.2025)
В США отменили более 600 авиарейсов из-за снегопада
В США отменили более 600 авиарейсов из-за снегопада
В США отменили более 600 авиарейсов из-за снегопада
Более 600 авиарейсов отменены в США на фоне сильного снегопада, следует из данных мониторингового сервиса FlightAware. РИА Новости, 01.12.2025
в мире, сша, чикаго, airbus
В мире, США, Чикаго, Airbus
В США отменили более 600 авиарейсов из-за снегопада

В США задержали семь тысяч авиарейсов из-за снегопада

© Getty Images / Jim VondruskaОбстановка в аэропорту О’Хара на фоне сильного снегопада. 30 ноября 2025
Обстановка в аэропорту О’Хара на фоне сильного снегопада. 30 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Getty Images / Jim Vondruska
Обстановка в аэропорту О’Хара на фоне сильного снегопада. 30 ноября 2025
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 600 авиарейсов отменены в США на фоне сильного снегопада, следует из данных мониторингового сервиса FlightAware.
По его информации, 658 рейсов в США, из США или внутри страны были отменены в воскресенье, при этом более семи тысяч рейсов были задержаны.
Телеканал CBS отмечает, что аэропорты Чикаго, Нью-Йорка, Бостона, Де-Мойна, Миннеаполиса и Детройта были затронуты наиболее всего.
Еще одной причиной такой ситуации стала необходимость обновить программное обеспечение некоторых самолетов Airbus после предупреждения производителя.
Самолет Boeing 737 компании United Airlines. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В США назвали причину экстренной посадки самолета United Airlines
