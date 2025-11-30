https://ria.ru/20251130/ssha-2058806219.html
Умеров оценил переговоры с США
Умеров оценил переговоры с США - РИА Новости, 01.12.2025
Умеров оценил переговоры с США
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта РИА Новости, 01.12.2025
2025-11-30T23:49:00+03:00
2025-11-30T23:49:00+03:00
2025-12-01T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
рустем умеров
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058854976_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_e28e6fe857bc928066894da62ced73cd.jpg
https://ria.ru/20251130/ssha-2058800857.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058854976_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_044536d0565a009b623ee5bde8cecee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, рустем умеров, владимир путин, дмитрий песков, совет национальной безопасности и обороны украины, дело миндича
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Рустем Умеров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Дело Миндича
Умеров оценил переговоры с США
Умеров назвал переговоры с США во Флориде продуктивными и успешными
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, назвал встречу с США во Флориде продуктивной и успешной.
"К настоящему времени встреча была продуктивной и успешной", - заявил Умеров
журналистам.
По его словам, стороны обсудили будущее Украины
и важные для нее вопросы.
Умеров пообещал предоставить больше информации позднее.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.