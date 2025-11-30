Рейтинг@Mail.ru
Умеров оценил переговоры с США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 30.11.2025 (обновлено: 10:02 01.12.2025)
Умеров оценил переговоры с США
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта РИА Новости, 01.12.2025
Умеров назвал переговоры с США во Флориде продуктивными и успешными

© AP Photo / Terry RennaПереговоры по урегулированию конфликта на Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Terry Renna
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, назвал встречу с США во Флориде продуктивной и успешной.
"К настоящему времени встреча была продуктивной и успешной", - заявил Умеров журналистам.
По его словам, стороны обсудили будущее Украины и важные для нее вопросы.
Умеров пообещал предоставить больше информации позднее.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
