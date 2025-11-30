https://ria.ru/20251130/ssha-2058800857.html
США хорошо понимают позицию России по украинскому вопросу, заявил Рубио
США хорошо понимают позицию России по украинскому вопросу, заявил Рубио - РИА Новости, 30.11.2025
США хорошо понимают позицию России по украинскому вопросу, заявил Рубио
США считают, что хорошо понимают позицию России по украинскому урегулированию, сообщил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T23:02:00+03:00
2025-11-30T23:02:00+03:00
2025-11-30T23:10:00+03:00
в мире
сша
россия
флорида
марко рубио
владимир путин
киев
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_262b3042c0981a35a851c32a22d65738.jpg
https://ria.ru/20251130/peregovory-2058799846.html
https://ria.ru/20251129/nato-2058623727.html
https://ria.ru/20251130/ukraina-2058799314.html
сша
россия
флорида
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_0120d23270867085303d45c98bfe671d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, флорида, марко рубио, владимир путин, киев, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Флорида, Марко Рубио, Владимир Путин, Киев, Стив Уиткофф
США хорошо понимают позицию России по украинскому вопросу, заявил Рубио
Рубио: США достаточно хорошо понимают позицию РФ по украинскому урегулированию
ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. США считают, что хорошо понимают позицию России по украинскому урегулированию, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
"У нас есть довольно хорошее понимание их (российского руководства - ред.) взглядов", - сказал Рубио
после переговоров с украинской делегации во Флориде
.
Рубио добавил, что представители США
на связи с российскими коллегами "на разных уровнях".
Он подчеркнул, что РФ
должна стать частью уравнения по урегулированию, для этого в Москву
поедет американская делегация.
Кремль ранее подтвердил, что президент РФ Владимир Путин
на следующей неделе примет в Москве спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа
.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.