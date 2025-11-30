ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Представители США и Киева обсуждают не только урегулирование конфликта, но и долгосрочное процветание Украины, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
Переговоры в Флориде касаются обеспечения будущего Украины, сообщил Рубио
Переговоры в Флориде касаются обеспечения будущего Украины, сообщил Рубио - РИА Новости, 30.11.2025
Переговоры в Флориде касаются обеспечения будущего Украины, сообщил Рубио
Представители США и Киева обсуждают не только урегулирование конфликта, но и долгосрочное процветание Украины, сообщил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 30.11.2025
Переговоры в Флориде касаются обеспечения будущего Украины, сообщил Рубио
Рубио: переговоры касаются обеспечения будущего Украины, а не только перемирия
Марко Рубио. Архивное фото