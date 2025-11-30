Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Флориде касаются обеспечения будущего Украины, сообщил Рубио - РИА Новости, 30.11.2025
22:56 30.11.2025
Переговоры в Флориде касаются обеспечения будущего Украины, сообщил Рубио
Представители США и Киева обсуждают не только урегулирование конфликта, но и долгосрочное процветание Украины, сообщил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 30.11.2025
Переговоры в Флориде касаются обеспечения будущего Украины, сообщил Рубио

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Представители США и Киева обсуждают не только урегулирование конфликта, но и долгосрочное процветание Украины, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
"Это всеобъемлющая работа, которую мы ведем сегодня. Она не только об условиях завершения боев, но и об условиях долгосрочного процветания Украины", - сказал Рубио после переговоров с украинской делегацией во Флориде.
Как заявил Рубио, США желают Украине войти "в эпоху истинного процветания".
