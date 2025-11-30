Рубио назвал переговоры с украинской делегацией продуктивными

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал проходящие во Флориде переговоры с представителями Украины продуктивными.
"Речь идет не только об условиях прекращения боевых действий. Важно и то, что позволит Украине добиться долгосрочного процветания. Думаю, в Женеве мы заложили основу, продолжили ее на этой неделе и вновь продвинулись сегодня, но работы впереди еще много", — заявил он.
Так, по его словам, Россия должна стать "частью уравнения" по украинскому урегулированию. Для этого в Москву отправится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча состоится в начале следующей недели.
Также Рубио указал на необходимость "долгосрочных гарантий безопасности Киеву". При этом, по его словам, переговоры во Флориде касаются не только урегулирования как такового, но и обеспечения будущего Украины.
По его утверждению, США хорошо понимают позицию России, реалистично смотрят на переговорный процесс и настроены оптимистично.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, также назвал встречу во Флориде успешной. При этом Трамп, который провел там выходные уже отправился в Вашингтон.
Ранее в воскресенье издание The Wall Street Journal писало со ссылкой на источник в Белом доме, что переговоры во Флориде включают обсуждение графика выборов на Украине и территориальные вопросы.
В свою очередь, портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного собеседника, сообщил что Штаты хотят достичь согласия с украинской стороной по этим вопросам уже на сегодняшней встрече. Как утверждается в публикации, представители Украины знают, чего от них ожидает Вашингтон.
По данным портала, ожидается, что Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер представят согласованный документ российской стороне в ближайший вторник.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
Как заявил Путин, Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.