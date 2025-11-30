Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал переговоры с украинской делегацией продуктивными
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 30.11.2025 (обновлено: 10:02 01.12.2025)
Рубио назвал переговоры с украинской делегацией продуктивными
Рубио назвал переговоры с украинской делегацией продуктивными - РИА Новости, 01.12.2025
Рубио назвал переговоры с украинской делегацией продуктивными
Госсекретарь США Марко Рубио назвал проходящие во Флориде переговоры с представителями Украины продуктивными. РИА Новости, 01.12.2025
Новости
Рубио назвал переговоры с украинской делегацией продуктивными

Рубио заявил о прогрессе на переговорах с представителями Украины во Флориде

© AP Photo / Terry RennaГоссекретарь США Марко Рубио и Рустем Умеров во время общения с прессой по итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио и Рустем Умеров во время общения с прессой по итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Terry Renna
Госсекретарь США Марко Рубио и Рустем Умеров во время общения с прессой по итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал проходящие во Флориде переговоры с представителями Украины продуктивными.
"Речь идет не только об условиях прекращения боевых действий. Важно и то, что позволит Украине добиться долгосрочного процветания. Думаю, в Женеве мы заложили основу, продолжили ее на этой неделе и вновь продвинулись сегодня, но работы впереди еще много", — заявил он.
FT назвала главный вопрос к встрече Украины и США
FT назвала главный вопрос к встрече Украины и США
Вчера, 20:14
Так, по его словам, Россия должна стать "частью уравнения" по украинскому урегулированию. Для этого в Москву отправится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча состоится в начале следующей недели.

Также Рубио указал на необходимость "долгосрочных гарантий безопасности Киеву". При этом, по его словам, переговоры во Флориде касаются не только урегулирования как такового, но и обеспечения будущего Украины.
По его утверждению, США хорошо понимают позицию России, реалистично смотрят на переговорный процесс и настроены оптимистично.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, также назвал встречу во Флориде успешной. При этом Трамп, который провел там выходные уже отправился в Вашингтон.
Страшная весть для Запада: Москва нацелилась на победу без войны
Страшная весть для Запада: Москва нацелилась на победу без войны
28 ноября, 08:00
Ранее в воскресенье издание The Wall Street Journal писало со ссылкой на источник в Белом доме, что переговоры во Флориде включают обсуждение графика выборов на Украине и территориальные вопросы.
В свою очередь, портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного собеседника, сообщил что Штаты хотят достичь согласия с украинской стороной по этим вопросам уже на сегодняшней встрече. Как утверждается в публикации, представители Украины знают, чего от них ожидает Вашингтон.
По данным портала, ожидается, что Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер представят согласованный документ российской стороне в ближайший вторник.
Рубио извинился перед украинской делегацией
Рубио извинился перед украинской делегацией
Вчера, 21:49

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

Как заявил Путин, Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

"Добей его": Киев проиграл смертельную битву
"Добей его": Киев проиграл смертельную битву
Вчера, 08:00
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
"Пришло время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
"Пришло время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
Вчера, 09:32
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
