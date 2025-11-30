США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро

МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. США стремятся силовым путем завладеть крупнейшими в мире нефтяными запасами Венесуэлы, что серьезно повлияет на баланс глобального энергетического рынка, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в письме на имя генсекретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса.

В заключение венесуэльский лидер призвал генерального секретаря и членов ОПЕК и ОПЕК+ способствовать прекращению агрессии США, которая "формируется всё отчетливее и серьёзно угрожает равновесию международного энергетического рынка - как для стран-производителей, так и для стран-потребителей".