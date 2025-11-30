Рейтинг@Mail.ru
США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/ssha-2058796419.html
США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро
США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро - РИА Новости, 30.11.2025
США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро
США стремятся силовым путем завладеть крупнейшими в мире нефтяными запасами Венесуэлы, что серьезно повлияет на баланс глобального энергетического рынка, заявил РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T22:14:00+03:00
2025-11-30T22:14:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
николас мадуро
дельси родригес
дональд трамп
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg
https://ria.ru/20251130/glava-2058702422.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_154a65a4113b7b7fd63be1bf648469ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, дельси родригес, дональд трамп, опек, оон
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Дельси Родригес, Дональд Трамп, ОПЕК, ООН
США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро

Мадуро: США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. США стремятся силовым путем завладеть крупнейшими в мире нефтяными запасами Венесуэлы, что серьезно повлияет на баланс глобального энергетического рынка, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в письме на имя генсекретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса.
"Венесуэла официально заявляет перед ОПЕК и механизмом ОПЕК+, что правительство Соединённых Штатов Америки намеревается завладеть обширными запасами нефти Венесуэлы - крупнейшими на планете - посредством применения смертоносной военной силы против территории, народа и институтов страны. Это намерение не только противоречит положениям, регулирующим мирное сосуществование между нациями, но также ставит под серьёзную угрозу стабильность венесуэльской нефтедобычи и международного рынка", - говорится в письме, копию которого опубликовала в своем Telegram-канале вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.
Венесуэльский лидер отметил в письме, что с середины августа президент США Дональд Трамп проводит "кампанию преследования и угроз" против Боливарианской Республики, что ставит под угрозу мир, безопасность и региональную и международную стабильность. По его словам, Вашингтон развернул в Карибском регионе не менее 14 военных кораблей и до 15 тысяч военнослужащих, а также нанес свыше двадцати ударов по малым судам, совершив более 80 внесудебных казней. Он добавил, что американские власти постоянно и последовательно угрожают применением силы, нарушая Устав ООН и нормы международного права.
"Миру хорошо известен ущерб, который понесли другие нефтедобывающие страны в результате военных интервенций Соединённых Штатов Америки и их союзников. Венесуэла останется твёрдой в защите своих природных энергетических ресурсов и не поддастся никакому виду шантажа или угроз", - подчеркнул Мадуро.
В заключение венесуэльский лидер призвал генерального секретаря и членов ОПЕК и ОПЕК+ способствовать прекращению агрессии США, которая "формируется всё отчетливее и серьёзно угрожает равновесию международного энергетического рынка - как для стран-производителей, так и для стран-потребителей".
Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Глава МИД Кубы осудил закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой
Вчера, 10:01
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроДельси РодригесДональд ТрампОПЕКООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала