МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Переговоры США и Украины во Флориде об урегулировании украинского конфликта проходят "нелегко", идет поиск формулировок и решений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в украинской делегации.

"Процесс нелегок, поскольку продолжается изыскание формулировок и решений", - заявил источник агентству.

РФ. В то же время источник отметил конструктивный характер обсуждений. Он добавил, что обе стороны желают достичь конкретного результата, чтобы определить вопросы для последующих переговоров между США

Другой источник заявил агентству, что американская сторона хочет согласовать финальные пункты в ходе переговоров с Украиной с тем, чтобы представить их позднее в Москве.

При этом, по словам источника, США оказывают давление на украинскую делегацию, чтобы та приняла сделку.

"(Вопрос – ред.) формулировок сложен, особенно в том, что касается территорий, поскольку они (США – ред.) видят себя исключительно как посредники, а не как сторона", поддерживающая Украину, заявил источник агентству.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Российский президент Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.