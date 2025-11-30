Рейтинг@Mail.ru
Переговоры США и Украины об урегулировании проходят нелегко, сообщает AFP - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 30.11.2025 (обновлено: 22:40 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/ssha-2058796227.html
Переговоры США и Украины об урегулировании проходят нелегко, сообщает AFP
Переговоры США и Украины об урегулировании проходят нелегко, сообщает AFP - РИА Новости, 30.11.2025
Переговоры США и Украины об урегулировании проходят нелегко, сообщает AFP
Переговоры США и Украины во Флориде об урегулировании украинского конфликта проходят "нелегко", идет поиск формулировок и решений, передает агентство Франс... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T22:14:00+03:00
2025-11-30T22:40:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775031_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9d188790fb8778ef291cacb228a4c086.jpg
https://ria.ru/20251130/ukraina-2058782387.html
https://ria.ru/20251129/nato-2058623727.html
https://ria.ru/20251129/kiev-2058647778.html
https://ria.ru/20251130/zaluzhnyy-2058738436.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775031_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_f60df804ea986df2deaf4b1697307812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Переговоры США и Украины об урегулировании проходят нелегко, сообщает AFP

AFP: процесс переговоров США и Киева идет нелегко из-за поиска формулировок

© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Переговоры США и Украины во Флориде об урегулировании украинского конфликта проходят "нелегко", идет поиск формулировок и решений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в украинской делегации.
"Процесс нелегок, поскольку продолжается изыскание формулировок и решений", - заявил источник агентству.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
FT назвала главный вопрос к встрече Украины и США
Вчера, 20:14
В то же время источник отметил конструктивный характер обсуждений. Он добавил, что обе стороны желают достичь конкретного результата, чтобы определить вопросы для последующих переговоров между США и РФ.
Другой источник заявил агентству, что американская сторона хочет согласовать финальные пункты в ходе переговоров с Украиной с тем, чтобы представить их позднее в Москве.
При этом, по словам источника, США оказывают давление на украинскую делегацию, чтобы та приняла сделку.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Мира не будет". В США забили тревогу из-за плана НАТО против России
29 ноября, 16:15
"(Вопрос – ред.) формулировок сложен, особенно в том, что касается территорий, поскольку они (США – ред.) видят себя исключительно как посредники, а не как сторона", поддерживающая Украину, заявил источник агентству.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Уиткофф предложил Киеву решать с США вопрос пошлин, а не ракет, пишет WSJ
29 ноября, 19:24
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Залужный сделал провокационное заявление о ядерном оружии
Вчера, 15:05
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала