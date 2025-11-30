В США проверят каждую поданную заявку на убежище

Согласно документу, администрация Байдена ставила "скорость" и "количество" выше "тщательного отбора и проверки", поэтому требуется всесторонний пересмотр и "повторное интервьюирование всех беженцев, принятых с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года". По данным Ассошиэйтед Пресс, проверка, вероятно, коснется почти 200 тысяч беженцев, прибывших в США в указанный период. Ожидается, что она столкнётся с юридическими вызовами со стороны защитников.