20:08 30.11.2025
В США проверят каждую поданную заявку на убежище
США проверят каждую поданную заявку на убежище с целью убедиться, что заявитель заслуживает права находиться в стране, заявила министр внутренней безопасности... РИА Новости, 30.11.2025
Здание Белого дома в Вашингтоне
Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. США проверят каждую поданную заявку на убежище с целью убедиться, что заявитель заслуживает права находиться в стране, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
"Мы проверим каждого человека, чье заявление на предоставление убежища находится на рассмотрении. Одно из требований при предоставлении убежища - прохождение проверки каждый год, собеседования и повторной проверки. Мы ускорим этот процесс и немедленно проведем его для всех, кто подал заявление о предоставлении убежища, чтобы убедиться, что они заслуживают оставаться в нашей стране, что их цели, ради которых они запросили убежище, до сих пор актуальны, что их не радикализируют и они не занимаются опасной преступной деятельностью против американцев", - сказала Ноэм в эфире телеканала NBC.
Ранее иммиграционные власти США заявили, что приостанавливают принятие решений по всем прошениям о предоставлении убежища.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.
При этом еще до стрельбы, 25 ноября, агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на служебный документ сообщило, что власти США намерены проверить всех беженцев, принятых в страну при администрации экс-президента Джо Байдена.
Согласно документу, администрация Байдена ставила "скорость" и "количество" выше "тщательного отбора и проверки", поэтому требуется всесторонний пересмотр и "повторное интервьюирование всех беженцев, принятых с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года". По данным Ассошиэйтед Пресс, проверка, вероятно, коснется почти 200 тысяч беженцев, прибывших в США в указанный период. Ожидается, что она столкнётся с юридическими вызовами со стороны защитников.
Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп обозвал журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев
28 ноября, 05:41
 
В мире США Афганистан Джо Байден Дональд Трамп NBC Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
