Рубио надеется, что по итогам встречи во Флориде будет достигнут прогресс
18:45 30.11.2025 (обновлено: 18:46 30.11.2025)
Рубио надеется, что по итогам встречи во Флориде будет достигнут прогресс
Рубио надеется, что по итогам встречи во Флориде будет достигнут прогресс
Рубио надеется, что по итогам встречи во Флориде будет достигнут прогресс
Американский государственный секретарь Марко Рубио выразил надежду, что по итогам встречи делегаций США и Украины во Флориде будет достигнут дальнейший прогресс РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T18:45:00+03:00
2025-11-30T18:46:00+03:00
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, марко рубио, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Рубио надеется, что по итогам встречи во Флориде будет достигнут прогресс

Рубио ждет прогресса в урегулировании на Украине после встречи во Флориде

Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американский государственный секретарь Марко Рубио выразил надежду, что по итогам встречи делегаций США и Украины во Флориде будет достигнут дальнейший прогресс в переговорах по урегулированию конфликта.
"Мы ожидаем достичь еще большего прогресса сегодня", - сообщил он журналистам во Флориде в начале встречи с украинскими представителями.
В воскресенье секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщил о начале встречи с представителями США в Флориде.
В пятницу Владимир Зеленский назначил Умерова главой делегации для участия в переговорном процессе с США, партнерами Украины, а также с РФ вместо уволенного с поста главы его офиса Андрея Ермака. В состав делегации также вошли начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, представители МИД и разведки.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
