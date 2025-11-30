Рейтинг@Mail.ru
МВБ: напавший на бойцов Нацгвардии у Белого дома радикализировался в США - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 30.11.2025 (обновлено: 18:35 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/ssha-2058770290.html
МВБ: напавший на бойцов Нацгвардии у Белого дома радикализировался в США
МВБ: напавший на бойцов Нацгвардии у Белого дома радикализировался в США - РИА Новости, 30.11.2025
МВБ: напавший на бойцов Нацгвардии у Белого дома радикализировался в США
Напавший на бойцов Нацгвардии вблизи Белого дома уроженец Афганистана радикализировался в США , сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T18:21:00+03:00
2025-11-30T18:35:00+03:00
в мире
афганистан
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
генеральная прокуратура рф
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058269162_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_7c3804080d3b04267956f226ac57da36.jpg
https://ria.ru/20251128/tramp-2058237376.html
https://ria.ru/20251128/ssha-2058526077.html
афганистан
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058269162_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_515ee5de45b11e592c7cc22a16460251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, генеральная прокуратура рф, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Афганистан, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Генеральная прокуратура РФ, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
МВБ: напавший на бойцов Нацгвардии у Белого дома радикализировался в США

Ноэм: напавший на бойцов Нацгвардии у Белого дома радикализировался в США

© AP Photo / U.S. Attorney’s OfficeУроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов Национальной гвардии США рядом с Белым домом
Уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов Национальной гвардии США рядом с Белым домом - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / U.S. Attorney’s Office
Уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов Национальной гвардии США рядом с Белым домом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Напавший на бойцов Нацгвардии вблизи Белого дома уроженец Афганистана радикализировался в США , сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.
"Мы считаем, что он радикализировался с тех пор, как находится в этой стране", - сказала Ноэм в интервью телеканалу CBS.
Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп обозвал журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев
28 ноября, 05:41
Он жил в штате Вашингтон на западе страны, добавила она. Правоохранители продолжают опросы близких злоумышленника.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница Нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
В ту ночь кварталы вокруг Белого дома были оцеплены, резиденция была на изоляции. Американский лидер в это время был во Флориде.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Стихийный мемориал на месте стрельбы вблизи Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
К месту атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне несут цветы
28 ноября, 22:33
 
В миреАфганистанСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампГенеральная прокуратура РФСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала