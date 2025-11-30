МВБ: напавший на бойцов Нацгвардии у Белого дома радикализировался в США

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Напавший на бойцов Нацгвардии вблизи Белого дома уроженец Афганистана радикализировался в США , сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.
"Мы считаем, что он радикализировался с тех пор, как находится в этой стране", - сказала Ноэм в интервью телеканалу CBS.
Он жил в штате Вашингтон на западе страны, добавила она. Правоохранители продолжают опросы близких злоумышленника.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница Нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
В ту ночь кварталы вокруг Белого дома были оцеплены, резиденция была на изоляции. Американский лидер в это время был во Флориде.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
