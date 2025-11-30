Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 30.11.2025 (обновлено: 18:44 30.11.2025)
США хотят договориться с Украиной по территориям и гарантиям, пишет Axios
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом
Американский флаг перед Белым домом . Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Белый дом хочет достичь согласия с украинской стороной по вопросам территорий и гарантий безопасности для Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Во время переговоров в Женеве в прошлое воскресенье стороны достигли принципиальных соглашений по всем вопросам, кроме двух: территорий и гарантий безопасности. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Белый дом хочет устранить расхождения по этим двум последним вопросам в воскресенье", — говорится в публикации.

Госдеп ранее подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер сегодня встретятся с представителями Украины.

По утверждению собеседника издания, представители Украины знают, чего от них ожидает американская сторона.

Как сообщало агентство Reuters, cо стороны Киева будут представлены глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов*, первый замглавы МИД Сергей Кислица и другие. Владимир Зеленский в числе участников называл начальника Генштаба ВСУ Андрея Игнатова, секретаря СНБО Рустема Умерова и представителей разведки. Умеров ранее в воскресенье написал в Telegram-канале, что встреча уже идет, однако позже удалил пост.

По данным Axios, ожидается, что Уиткофф и Кушнер представят согласованный документ российской стороне в ближайший вторник. Встреча американского спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным ожидается в первой половине следующей недели. Вместе с ним в Москву прибудут несколько представителей администрации США, имеющих отношение к украинским делам.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

Как заявил Путин, Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
