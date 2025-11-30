Ситуация с отдыхом россиян в Венесуэле остается стабильной, заявили в РСТ

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация с отдыхом российских туристов в Венесуэле остается стабильной, они вернутся в Россию в установленные сроки согласно заключенным договорам, сообщил в воскресенье Российский союз туриндустрии (РСТ).