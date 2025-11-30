Генпрокурор США сообщила об аресте 500 подозреваемых в терроризме

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы США арестовали 500 подозреваемых в терроризме с начала работы новой администрации, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди на фоне атаки близ Белого дома.
"Глава ФБР Кэш Патель уже арестовал 500 подозреваемых в терроризме", - сказала Бонди в эфире Fox News.
Она подчеркнула, что аресты были проведены с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
В ту ночь кварталы вокруг Белого дома были оцеплены, резиденция была на изоляции. Американский лидер в это время был во Флориде.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.