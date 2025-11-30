Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор США сообщила об аресте 500 подозреваемых в терроризме - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/ssha-2058764885.html
Генпрокурор США сообщила об аресте 500 подозреваемых в терроризме
Генпрокурор США сообщила об аресте 500 подозреваемых в терроризме - РИА Новости, 30.11.2025
Генпрокурор США сообщила об аресте 500 подозреваемых в терроризме
Правоохранительные органы США арестовали 500 подозреваемых в терроризме с начала работы новой администрации, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди на фоне атаки... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T17:34:00+03:00
2025-11-30T17:34:00+03:00
в мире
сша
афганистан
флорида
дональд трамп
кэш патель
фбр
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985126517_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_75408a1e50ced1ee0db57ce41081b0c2.jpg
https://ria.ru/20251128/ssha-2058229848.html
сша
афганистан
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985126517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_646ed0508ab7714eb7c5e4f75bfeb758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, афганистан, флорида, дональд трамп, кэш патель, фбр, генеральная прокуратура рф, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Флорида, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР, Генеральная прокуратура РФ, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Генпрокурор США сообщила об аресте 500 подозреваемых в терроризме

Генпрокурор Бонди: ФБР арестовало 500 подозреваемых в терроризме

© AP Photo / Derik HamiltonПэм Бонди
Пэм Бонди - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Derik Hamilton
Пэм Бонди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы США арестовали 500 подозреваемых в терроризме с начала работы новой администрации, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди на фоне атаки близ Белого дома.
"Глава ФБР Кэш Патель уже арестовал 500 подозреваемых в терроризме", - сказала Бонди в эфире Fox News.
Она подчеркнула, что аресты были проведены с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
В ту ночь кварталы вокруг Белого дома были оцеплены, резиденция была на изоляции. Американский лидер в это время был во Флориде.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Генпрокурор США заявила о казни после смерти пострадавшей в Вашингтоне
28 ноября, 03:34
 
В миреСШААфганистанФлоридаДональд ТрампКэш ПательФБРГенеральная прокуратура РФСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала