16:53 30.11.2025 (обновлено: 17:52 30.11.2025)
Госдеп подтвердил встречу с украинской делегацией в воскресенье
Госдеп подтвердил встречу с украинской делегацией в воскресенье
Госдеп: Рубио, Кушнер и Уиткофф встретятся с украинской делегацией в воскресенье

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф и Маркo Рубио
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф и Маркo Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся в воскресенье с представителями Украины, подтвердил госдеп.
Как сообщило ведомство, встреча начнется в 9.00 (17.00 мск) воскресенья.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Пришло время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
Вчера, 09:32
В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что Украину на переговорах с США представят начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
На Западе сделали заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 12:43
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Уиткофф предложил Киеву решать с США вопрос пошлин, а не ракет, пишет WSJ
29 ноября, 19:24
 
В миреСШАУкраинаМарко РубиоСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по УкраинеГосударственный департамент США
 
 
