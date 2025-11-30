Рейтинг@Mail.ru
Песков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели - РИА Новости, 30.11.2025
14:34 30.11.2025
Песков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Россию в начале недели, до визита президента России Владимира Путина в Индию, подтвердил... РИА Новости, 30.11.2025
Песков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Россию в начале недели, до визита президента России Владимира Путина в Индию, подтвердил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в Кремле сообщали, что Путин 4-5 декабря посетит с государственным визитом Индию.
"Методом дедукции вы правильно угадали", - ответил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, что Уиткофф может приехать в Россию в понедельник, вторник или среду, поскольку с четверга начнется госвизит Путина в Индию.
Заголовок открываемого материала