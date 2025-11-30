https://ria.ru/20251130/ssha-2058733075.html
Песков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели
Песков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели - РИА Новости, 30.11.2025
Песков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Россию в начале недели, до визита президента России Владимира Путина в Индию, подтвердил... РИА Новости, 30.11.2025
Песков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели
Песков: Уиткофф приедет в Россию до визита Путина в Индию