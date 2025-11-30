Песков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Россию в начале недели, до визита президента России Владимира Путина в Индию, подтвердил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

"Методом дедукции вы правильно угадали", - ответил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, что Уиткофф может приехать в Россию в понедельник, вторник или среду, поскольку с четверга начнется госвизит Путина в Индию.