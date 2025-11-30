Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев получил награду от Торговой палаты США - РИА Новости, 30.11.2025
14:29 30.11.2025
Дмитриев получил награду от Торговой палаты США
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что получил награду от Торговой палаты США в России (AmCham) за "лидерство в укреплении диалога между США и Россией". РИА Новости, 30.11.2025
Дмитриев получил награду от Торговой палаты США

Награда Кирилла Дмитриева от Торговой палаты США в России (AmCham) за "лидерство в укреплении диалога между США и Россией"
Награда Кирилла Дмитриева от Торговой палаты США в России (AmCham) за лидерство в укреплении диалога между США и Россией - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : соцсети Кирилла Дмитриева
Награда Кирилла Дмитриева от Торговой палаты США в России (AmCham) за "лидерство в укреплении диалога между США и Россией"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что получил награду от Торговой палаты США в России (AmCham) за "лидерство в укреплении диалога между США и Россией".
Дмитриев сделал публикацию в соцсети X в субботу, в которой выложил фотографию награды.
"Сегодня (в субботу - ред.) получил награду Торговой палаты США "За лидерство в укреплении диалога между США и Россией", - говорится в сообщении Дмитриева.
Глава РФПИ отметил, что на данный момент более 150 американских компаний работают в России, и свыше 70% из них ведут свою деятельность в стране уже более 25 лет. По словам Дмитриева, из-за политики бывшего президента США Джо Байдена американский бизнес потерял "свыше 300 миллиардов долларов упущенной прибыли в России".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия и США имеют огромные возможности для диалога, заявил Дмитриев
4 апреля, 01:30
 
Россия США Киев Кирилл Дмитриев Владимир Путин Джо Байден Российский фонд прямых инвестиций AmCham В мире
 
 
