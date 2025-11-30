Боливарианский альянс народов Америки осудил угрозы США Венесуэле

МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Боливарианский альянс народов Америки (АЛБА) решительно осудил угрозы правительства США суверенитету воздушного пространства Венесуэлы.
"АЛБА выражает свою наиболее энергичную, категорическую и прямую критику новой колониальной угрозе, исходящей от президента США против суверенитета воздушного пространства Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в документе, который глава МИД Венесуэлы Иван Хиль опубликовал в своем Telegram-канале.
В заявлении подчеркивается, что подобные действия Вашингтона являются "глубоко враждебными, несоразмерными и несовместимыми с международным правом" и представляют собой акт политической агрессии, подтверждающий "имперскую линию поведения" США в отношении свободных народов Латинской Америки".
АЛБА отмечает, что угрозы Вашингтона вписываются в его геополитическую стратегию по подрыву самоопределения латиноамериканских и карибских государств через военное, экономическое и дипломатическое давление. В документе говорится, что попытки США навязать юрисдикцию над территорией Венесуэлы или оказывать давление на использование её воздушного пространства "являются незаконными и представляют собой дерзкую провокацию в отношении всего региона".
В альянсе подчеркнули, что решение США прекратить регулярные рейсы, предназначенные для возвращения венесуэльцев на родину, что, по оценке АЛБА, демонстрирует намерение Вашингтона использовать миграционную тематику как инструмент политического давления.
Блок предупредил, что угроза в адрес Венесуэлы является угрозой для всех суверенных государств региона, и что попытки запугать Венесуэлу означают попытки запугать Латинскую Америку и Карибский бассейн.
"Государства не отступят и не допустят восстановления имперских механизмов давления на континент", - сказано в тексте заявления.
В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Власти Венесуэлы решительно отвергли это заявление Трампа, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в четверг сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.