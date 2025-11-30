Боливарианский альянс народов Америки осудил угрозы США Венесуэле

АЛБА отмечает, что угрозы Вашингтона вписываются в его геополитическую стратегию по подрыву самоопределения латиноамериканских и карибских государств через военное, экономическое и дипломатическое давление. В документе говорится, что попытки США навязать юрисдикцию над территорией Венесуэлы или оказывать давление на использование её воздушного пространства "являются незаконными и представляют собой дерзкую провокацию в отношении всего региона".