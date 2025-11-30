В Вашингтоне проведут церемонию зажжения огней на главной елки

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Организаторы церемонии зажжения праздничных огней на главной елке США в парке напротив Белого дома сообщили гостям, что мероприятие пройдет, как запланировано, несмотря на произошедший неподалеку от резиденции президента теракт, которым власти называют атаку на двух бойцов нацгвардии.

Как говорится в письме организаторов, которое передал РИА Новости один из приглашенных на мероприятие, гостям церемонии в парке на северной стороне Белого дома нужно иметь при себе необходимое удостоверение личности и электронный билет.

Церемония состоится 4 декабря, как и планировалось, подтверждают организаторы.

Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.

В ту ночь кварталы вокруг Белого дома были оцеплены, резиденция была на изоляции. Американский лидер в это время был во Флориде