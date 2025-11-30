https://ria.ru/20251130/ssha-2058675513.html
В Вашингтоне проведут церемонию зажжения огней на главной елки
В Вашингтоне проведут церемонию зажжения огней на главной елки - РИА Новости, 30.11.2025
В Вашингтоне проведут церемонию зажжения огней на главной елки
Организаторы церемонии зажжения праздничных огней на главной елке США в парке напротив Белого дома сообщили гостям, что мероприятие пройдет, как запланировано,... РИА Новости, 30.11.2025
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Организаторы церемонии зажжения праздничных огней на главной елке США в парке напротив Белого дома сообщили гостям, что мероприятие пройдет, как запланировано, несмотря на произошедший неподалеку от резиденции президента теракт, которым власти называют атаку на двух бойцов нацгвардии.
Как говорится в письме организаторов, которое передал РИА Новости один из приглашенных на мероприятие, гостям церемонии в парке на северной стороне Белого дома нужно иметь при себе необходимое удостоверение личности и электронный билет.
Церемония состоится 4 декабря, как и планировалось, подтверждают организаторы.
Зажигать огни на рождественской елке будут президент США Дональд Трамп
и первая леди Мелания Трамп
.
Уроженец Афганистана
26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
В ту ночь кварталы вокруг Белого дома были оцеплены, резиденция была на изоляции. Американский лидер в это время был во Флориде
.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.