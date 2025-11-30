Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне проведут церемонию зажжения огней на главной елки - РИА Новости, 30.11.2025
02:54 30.11.2025
В Вашингтоне проведут церемонию зажжения огней на главной елки
В Вашингтоне проведут церемонию зажжения огней на главной елки - РИА Новости, 30.11.2025
В Вашингтоне проведут церемонию зажжения огней на главной елки
Организаторы церемонии зажжения праздничных огней на главной елке США в парке напротив Белого дома сообщили гостям, что мероприятие пройдет, как запланировано,... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
сша
афганистан
флорида
дональд трамп
меланья трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
сша
афганистан
флорида
2025
в мире, сша, афганистан, флорида, дональд трамп, меланья трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Флорида, Дональд Трамп, Меланья Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
В Вашингтоне проведут церемонию зажжения огней на главной елки

Церемония зажжения огней на главной елке США пройдет, несмотря на теракт

© РИА Новости / Михаил ТургиевГлавная рождественская ель США в парке у Белого дома в Вашингтоне
Главная рождественская ель США в парке у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Главная рождественская ель США в парке у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Организаторы церемонии зажжения праздничных огней на главной елке США в парке напротив Белого дома сообщили гостям, что мероприятие пройдет, как запланировано, несмотря на произошедший неподалеку от резиденции президента теракт, которым власти называют атаку на двух бойцов нацгвардии.
Как говорится в письме организаторов, которое передал РИА Новости один из приглашенных на мероприятие, гостям церемонии в парке на северной стороне Белого дома нужно иметь при себе необходимое удостоверение личности и электронный билет.
Жена президента США Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Меланья Трамп приняла в Белом доме рождественскую елку
24 ноября, 21:46
Церемония состоится 4 декабря, как и планировалось, подтверждают организаторы.
Зажигать огни на рождественской елке будут президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
В ту ночь кварталы вокруг Белого дома были оцеплены, резиденция была на изоляции. Американский лидер в это время был во Флориде.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В США во время церемонии по зажжению огней на елке произошла стрельба
22 ноября, 06:45
 
В миреСШААфганистанФлоридаДональд ТрампМеланья ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
