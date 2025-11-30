Пушилин прокомментировал освобождение Иванополья

«

"Константиновское направление: освобождение населенного пункта Иванополье на этой неделе позволяет еще быстрее продавить оборону противника в самой Константиновке. А освобождение Константиновки нам дает возможности двигаться дальше в плане освобождения Краматорско-Слявянской агломерации", - рассказал Пушилин.