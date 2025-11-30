Рейтинг@Mail.ru
Пушилин прокомментировал освобождение Иванополья
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 30.11.2025
Пушилин прокомментировал освобождение Иванополья
Освобождение села Иванополье позволит еще быстрее продавить оборону ВСУ в Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
донецкая народная республика
константиновка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Освобождение села Иванополье позволит еще быстрее продавить оборону ВСУ в Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Константиновское направление: освобождение населенного пункта Иванополье на этой неделе позволяет еще быстрее продавить оборону противника в самой Константиновке. А освобождение Константиновки нам дает возможности двигаться дальше в плане освобождения Краматорско-Слявянской агломерации", - рассказал Пушилин.
Двадцать пятого ноября Минобороны России сообщило, что "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Иванополье в Донецкой Народной Республике.
Специальная военная операция на Украине
Константиновка
Донецкая Народная Республика
Денис Пушилин
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
