Пушилин прокомментировал освобождение Иванополья
Пушилин прокомментировал освобождение Иванополья - РИА Новости, 30.11.2025
Пушилин прокомментировал освобождение Иванополья
Освобождение села Иванополье позволит еще быстрее продавить оборону ВСУ в Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2025
Пушилин: освобождение Иванополья позволит продавить оборону ВСУ в Константиновке