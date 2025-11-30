Рейтинг@Mail.ru
Российские войска улучшили позиции на Добропольском выступе, заявил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 30.11.2025
Российские войска улучшили позиции на Добропольском выступе, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Шахово на Добропольском выступе. РИА Новости, 30.11.2025
Российские войска улучшили позиции на Добропольском выступе, заявил Пушилин

Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России у Шахово на Добропольском выступе

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Шахово на Добропольском выступе.
«

"Добропольский выступ, здесь тоже для нас важное улучшение в районе Октябрьского, он же населенный пункт Шахово, а также в направлении Нового Шахово", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Также Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на участке Котлино-Удачное.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
