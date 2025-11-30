https://ria.ru/20251130/spetsoperatsiya-2058751632.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T17:03:00+03:00
инфографика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 ноября 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам горючего, месту предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 668 самолетов, 283 вертолета, 99 690 беспилотников, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 318 танков и других бронемашин, 1 622 реактивные системы залпового огня, 31 638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 47 986 единиц автомобильной техники.