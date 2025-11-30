После оккупации ВСУ в Торском остались только три дома

ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. После оккупации ВСУ в Торском в ДНР остались только три целых дома, рассказал РИА Новости беженец из села Анатолий Безкишкий.

"Три дома, что еще целые были. А так все село разбито. Что разбито, что сгорело. Всего три дома целые, один из них мой", – сказал Безкишкий.