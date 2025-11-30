https://ria.ru/20251130/spetsoperatsiya-2058689635.html
После оккупации ВСУ в Торском остались только три дома
После оккупации ВСУ в Торском остались только три дома - РИА Новости, 30.11.2025
После оккупации ВСУ в Торском остались только три дома
После оккупации ВСУ в Торском в ДНР остались только три целых дома, рассказал РИА Новости беженец из села Анатолий Безкишкий. РИА Новости, 30.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
