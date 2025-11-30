Рейтинг@Mail.ru
После оккупации ВСУ в Торском остались только три дома
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 30.11.2025
После оккупации ВСУ в Торском остались только три дома
После оккупации ВСУ в Торском остались только три дома
После оккупации ВСУ в Торском остались только три дома
После оккупации ВСУ в Торском в ДНР остались только три целых дома, рассказал РИА Новости беженец из села Анатолий Безкишкий.
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
После оккупации ВСУ в Торском остались только три дома

После оккупации ВСУ в Торском в ДНР уцелели только три дома

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. После оккупации ВСУ в Торском в ДНР остались только три целых дома, рассказал РИА Новости беженец из села Анатолий Безкишкий.
"Три дома, что еще целые были. А так все село разбито. Что разбито, что сгорело. Всего три дома целые, один из них мой", – сказал Безкишкий.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Целые сектора". ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
27 ноября, 13:01
Он считает, что его дом остался целым благодаря тому, что там никто не находился в период активных боевых действий.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
В мире
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
