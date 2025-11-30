https://ria.ru/20251130/spetsoperatsiya-2058680819.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
2025-11-30T05:11:00+03:00
2025-11-30T05:11:00+03:00
2025-11-30T09:21:00+03:00
Военнослужащие продолжают оказывать помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска
Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» продолжают оказывать необходимую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска. Многие мирные жители провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и избегали личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-милиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" поддержали огнем штурмовые группы и уничтожили пункт временной дислокации формирований ВСУ
на Красноармейском направлении", — говорится в заявлении.
Так, операторы подразделения войск беспилотных систем выявили скопление живой силы противника в одном из сооружений в районе Красноармейска. Артиллеристы получили установки для стрельбы, размаскировали орудие и уничтожили все выявленные цели с помощью осколочно-фугасных снарядов.
"Корректировка огня артиллерийского орудия велась в режиме реального времени <...>. Стрельба велась по позициям противника на дистанции более 22 километров", — отметили в министерстве.
Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ способствовало продвижению российских штурмовиков, добавили в Минобороны.
Красноармейск
и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. На этой неделе президент Владимир Путин
заявил о полном окружении населенного пункта. Российские войска взяли под контроль около 70 процентов его территории.
По последним данным, за минувшие сутки противник потерял на этом участке фронта до 290 боевиков.