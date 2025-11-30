ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.

"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-милиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" поддержали огнем штурмовые группы и уничтожили пункт временной дислокации формирований ВСУ на Красноармейском направлении", — говорится в заявлении.

Так, операторы подразделения войск беспилотных систем выявили скопление живой силы противника в одном из сооружений в районе Красноармейска. Артиллеристы получили установки для стрельбы, размаскировали орудие и уничтожили все выявленные цели с помощью осколочно-фугасных снарядов.

"Корректировка огня артиллерийского орудия велась в режиме реального времени <...>. Стрельба велась по позициям противника на дистанции более 22 километров", — отметили в министерстве.

Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ способствовало продвижению российских штурмовиков, добавили в Минобороны.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. На этой неделе президент Владимир Путин заявил о полном окружении населенного пункта. Российские войска взяли под контроль около 70 процентов его территории.