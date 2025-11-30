Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 30.11.2025 (обновлено: 09:21 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/spetsoperatsiya-2058680819.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.11.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T05:11:00+03:00
2025-11-30T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
донбасс
вооруженные силы рф
днр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642838_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f71ddbc4d87751bc435747558fa31208.jpg
https://ria.ru/20251128/krasnoarmeysk-2058304628.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
донбасс
димитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военнослужащие продолжают оказывать помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска
Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» продолжают оказывать необходимую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска. Многие мирные жители провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и избегали личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью.
2025-11-30T05:11
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642838_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_a541c1c5576c1dec54e905afedf25bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, красноармейск, вооруженные силы украины, донбасс, вооруженные силы рф, днр, владимир путин, димитров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Вооруженные силы РФ, ДНР, Владимир Путин, Димитров
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет «Гиацинта-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-милиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" поддержали огнем штурмовые группы и уничтожили пункт временной дислокации формирований ВСУ на Красноармейском направлении", — говорится в заявлении.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ВС России зачистили 6585 зданий в Красноармейске за неделю
28 ноября, 12:21
Так, операторы подразделения войск беспилотных систем выявили скопление живой силы противника в одном из сооружений в районе Красноармейска. Артиллеристы получили установки для стрельбы, размаскировали орудие и уничтожили все выявленные цели с помощью осколочно-фугасных снарядов.
"Корректировка огня артиллерийского орудия велась в режиме реального времени <...>. Стрельба велась по позициям противника на дистанции более 22 километров", — отметили в министерстве.
Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ способствовало продвижению российских штурмовиков, добавили в Минобороны.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. На этой неделе президент Владимир Путин заявил о полном окружении населенного пункта. Российские войска взяли под контроль около 70 процентов его территории.
По последним данным, за минувшие сутки противник потерял на этом участке фронта до 290 боевиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскВооруженные силы УкраиныДонбассВооруженные силы РФДНРВладимир ПутинДимитров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала