Инженерная бригада группировки Север восстанавливает технику в зоне СВО

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Инженерная бригада группировки войск "Север" восстанавливает и модернизирует боевую технику, применяемую в зоне СВО, в одном из подразделений создана линия сборки новой версии военного грузовика ГАЗ-66, получившей название "Гусар", сообщили в Минобороны РФ

"Военнослужащие-ремонтники инженерной бригады группировки "Север" непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют боевую технику в ходе проведения СВО", - говорится в сообщении.

Восстановление гусеничной и колёсной техники идёт круглосуточно. Боевые машины доукомплектовывают динамической и противодронной защитой. Особое внимание уделяется обслуживанию и ремонту техники войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

В специализированном фронтовом автосервисе, как рассказали в Минобороны РФ, ремонтируют двигатели, проверяют электрику, занимаются сварочными и покрасочными работами. Специалисты проводят не только стандартный ремонт, но и сложные доработки. Каждый узел и агрегат проходят тщательную проверку.

« "Одной из особенностей данного подразделения является масштабная линия сборки автомобиля повышенной проходимости "Гусар", созданного на базе проверенного временем ГАЗ-66", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные инженеры провели глубокую модернизацию легендарной "шишиги", они усовершенствовали двигатель, увеличили грузоподъемность и доработали конструкцию. Благодаря этому машина способна развивать более высокую скорость по сложному бездорожью, рассказали в оборонном ведомстве.

Модернизированный грузовик может перевозить как личный состав, так и военно-техническое имущество, инженерные боеприпасы, в зависимости от задач того или иного подразделения.