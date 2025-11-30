Рейтинг@Mail.ru
Инженерная бригада группировки Север восстанавливает технику в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 30.11.2025
Инженерная бригада группировки Север восстанавливает технику в зоне СВО
Инженерная бригада группировки Север восстанавливает технику в зоне СВО
Инженерная бригада группировки войск "Север" восстанавливает и модернизирует боевую технику, применяемую в зоне СВО, в одном из подразделений создана линия... РИА Новости, 30.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Инженерная бригада группировки Север восстанавливает технику в зоне СВО

Минобороны сообщило о применении на СВО нового грузовика "Гусар"

Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Инженерная бригада группировки войск "Север" восстанавливает и модернизирует боевую технику, применяемую в зоне СВО, в одном из подразделений создана линия сборки новой версии военного грузовика ГАЗ-66, получившей название "Гусар", сообщили в Минобороны РФ
"Военнослужащие-ремонтники инженерной бригады группировки "Север" непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют боевую технику в ходе проведения СВО", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Целые сектора". ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
27 ноября, 13:01
Восстановление гусеничной и колёсной техники идёт круглосуточно. Боевые машины доукомплектовывают динамической и противодронной защитой. Особое внимание уделяется обслуживанию и ремонту техники войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.
В специализированном фронтовом автосервисе, как рассказали в Минобороны РФ, ремонтируют двигатели, проверяют электрику, занимаются сварочными и покрасочными работами. Специалисты проводят не только стандартный ремонт, но и сложные доработки. Каждый узел и агрегат проходят тщательную проверку.
«
"Одной из особенностей данного подразделения является масштабная линия сборки автомобиля повышенной проходимости "Гусар", созданного на базе проверенного временем ГАЗ-66", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные инженеры провели глубокую модернизацию легендарной "шишиги", они усовершенствовали двигатель, увеличили грузоподъемность и доработали конструкцию. Благодаря этому машина способна развивать более высокую скорость по сложному бездорожью, рассказали в оборонном ведомстве.
Модернизированный грузовик может перевозить как личный состав, так и военно-техническое имущество, инженерные боеприпасы, в зависимости от задач того или иного подразделения.
"Особое внимание уделено безопасности экипажа. "Гусар" защищен от угроз с воздуха и земли: на крыше установлена зенитная установка, а днище усилено бронёй, способной выдержать детонацию противопехотной мины", - рассказали в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
