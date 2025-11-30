Бойцы группировки Запад восстановили поврежденные линии связи

ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Военные связисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" восстановили поврежденные линии связи между командованием и бойцами на передовых позициях краснолиманского направления, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы пропала проводная связь между несколькими командными пунктами, была нарушена видеотрансляция с переднего края наших войск. Военнослужащие линейно-кабельного отделения выдвинулись вдоль проводной и оптоволоконной линий. Во время проверки были обнаружены и устранены несколько повреждений от осколков, а также заменен неисправный приемо-передатчик радиомоста", - сообщили в оборонном ведомстве.
Задачи выполняли военнослужащие 692-го отдельного батальона связи 20-й армии группировки войск "Запад", уточнили в МО РФ.
