Бойцы группировки Запад восстановили поврежденные линии связи

"В ходе боевой работы пропала проводная связь между несколькими командными пунктами, была нарушена видеотрансляция с переднего края наших войск. Военнослужащие линейно-кабельного отделения выдвинулись вдоль проводной и оптоволоконной линий. Во время проверки были обнаружены и устранены несколько повреждений от осколков, а также заменен неисправный приемо-передатчик радиомоста", - сообщили в оборонном ведомстве.