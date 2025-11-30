https://ria.ru/20251130/spetsoperatsiya-2058668392.html
Российский боец спас жизнь раненому товарищу
Ефрейтор российских Вооруженных Сил Виктор Третьяков в ходе СВО эвакуировал раненого после удара украинского дрона товарища и помог сохранить ему жизнь,... РИА Новости, 30.11.2025
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных Сил Виктор Третьяков в ходе СВО эвакуировал раненого после удара украинского дрона товарища и помог сохранить ему жизнь, сообщили в Минобороны РФ.
Третьяков выполнял задачу по эвакуации раненых с передовых позиций в районе одного из населенных пунктов. На открытом участке местности эвакуационную группу атаковал вражеский беспилотник. Третьяков уничтожил его несколькими точными выстрелами из штатного стрелкового оружия.
Подразделение продвинулось дальше, но было обнаружено и атаковано дронами-камикадзе. Один из военнослужащих группы получил осколочное ранение.
"Не теряя самообладания, гвардии ефрейтор Третьяков незамедлительно оказал раненому товарищу первую помощь, после чего переместил его в безопасное укрытие. Дождавшись временного затишья, он самостоятельно провел эвакуацию раненого до ближайшего медицинского пункта, обеспечив его своевременное лечение, после чего вернулся к группе и продолжил выполнение задачи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря смелым, решительным и самоотверженным действиям ефрейтора была предотвращена гибель среди личного состава, сохранена жизнь раненого товарища и обеспечено успешное выполнение боевой задачи.