МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери, отметив, что этот праздник - прекрасный повод вновь выразить нашу любовь и благодарность матерям.

"Желаю мамам и бабушкам крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта и большого счастья. Берегите себя, дорогие наши!" - заключил он.