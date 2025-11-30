https://ria.ru/20251130/smirnov-2058731657.html
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Смирнов
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Смирнов - РИА Новости, 30.11.2025
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Смирнов
Российский актер Вадим Смирнов, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 53 лет, следует из данных на портале "Кино-театр.ру". РИА Новости, 30.11.2025
культура
вадим смирнов
Актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Смирнов умер в возрасте 53 лет
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский актер Вадим Смирнов, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 53 лет, следует из данных на портале "Кино-театр.ру".
"Смирнов Вадим Юрьевич. Годы жизни: 13.03.1972 - 28.11.2025", - говорится на сайте.
Артист окончил Нижегородское театральное училище. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Агент национальной безопасности-2", "Антикиллер", а также комедийных лентах "Тайский вояж Степаныча", "Испанский вояж Степаныча", "Как я стал русским" и "Волчок".