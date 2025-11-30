Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
14:20 30.11.2025 (обновлено: 14:23 30.11.2025)
Российский актер Вадим Смирнов, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 53 лет, следует из данных на портале "Кино-театр.ру".
Культура, Вадим Смирнов
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Смирнов

Актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Смирнов умер в возрасте 53 лет

Актер Вадим Смирнов в фильме "Чужая стая"
Актер Вадим Смирнов в фильме Чужая стая - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Sony Pictures Television Russia (2020)
Актер Вадим Смирнов в фильме "Чужая стая". Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский актер Вадим Смирнов, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 53 лет, следует из данных на портале "Кино-театр.ру".
"Смирнов Вадим Юрьевич. Годы жизни: 13.03.1972 - 28.11.2025", - говорится на сайте.
Артист окончил Нижегородское театральное училище. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Агент национальной безопасности-2", "Антикиллер", а также комедийных лентах "Тайский вояж Степаныча", "Испанский вояж Степаныча", "Как я стал русским" и "Волчок".
 
Культура, Вадим Смирнов
 
 
