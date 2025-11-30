Рейтинг@Mail.ru
СМИ: депутаты партии Зеленского в Раде задумываются о выходе из фракции
12:01 30.11.2025
СМИ: депутаты партии Зеленского в Раде задумываются о выходе из фракции
СМИ: депутаты партии Зеленского в Раде задумываются о выходе из фракции

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более четырех депутатов Верховной рады Украины из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" рассматривают возможность выхода из фракции в парламенте на фоне коррупционного скандала, который уже привел к отставке главы офиса Зеленского Андрея Ермака, сообщает британская газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в партии.
"На вопрос, сколько членов парламента из "Слуги народа" рассматривают возможность ухода, высокопоставленный источник в партии мрачно признал: "Более четырех", - пишет издание, цитируя слова источника.
Газета добавляет, что некоторые депутаты из "Слуги народа" в частном порядке признали, что правительство национального единства - это "не такая уж и плохая идея".
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке. После этого вышел указ Зеленского об увольнении Ермака.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Перспективы Зеленского обнуляются на фоне отставки Ермака, пишут СМИ
28 ноября, 23:10
 
