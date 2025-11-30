СМИ: депутаты партии Зеленского в Раде задумываются о выходе из фракции

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более четырех депутатов Верховной рады Украины из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" рассматривают возможность выхода из фракции в парламенте на фоне коррупционного скандала, который уже привел к отставке главы офиса Зеленского Андрея Ермака, сообщает британская газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в партии.
"На вопрос, сколько членов парламента из "Слуги народа" рассматривают возможность ухода, высокопоставленный источник в партии мрачно признал: "Более четырех", - пишет издание, цитируя слова источника.
Газета добавляет, что некоторые депутаты из "Слуги народа" в частном порядке признали, что правительство национального единства - это "не такая уж и плохая идея".
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке. После этого вышел указ Зеленского об увольнении Ермака.