СМИ: депутаты партии Зеленского в Раде задумываются о выходе из фракции

"На вопрос, сколько членов парламента из "Слуги народа" рассматривают возможность ухода, высокопоставленный источник в партии мрачно признал: "Более четырех", - пишет издание, цитируя слова источника.

Газета добавляет, что некоторые депутаты из "Слуги народа" в частном порядке признали, что правительство национального единства - это "не такая уж и плохая идея".