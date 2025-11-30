Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США проверят обстоятельства ударов Пентагона по судну с наркотиками
30.11.2025
СМИ: в США проверят обстоятельства ударов Пентагона по судну с наркотиками
СМИ: в США проверят обстоятельства ударов Пентагона по судну с наркотиками

CNN: США проверят обстоятельства ударов по судну с наркотиками в Карибском море

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Комиссии по ВС США сената и Палаты представителей начали проверять обстоятельства ударов Пентагона в сентябре в Карибском море по судну, которое, предположительно, использовалось для перевозки наркотиков, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявления комиссий по делам ВС сената и Палаты представителей.
В пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах США по суднам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.
29.10.2025
В Пентагоне назвали основания для ударов по судам наркоторговцев чушью
29 октября, 12:41
CNN отмечает, что речь идет об ударах по судну 2 сентября в Карибском море, которое, предположительно, использовалось для наркотрафика. Неназванные источники также отметили телеканалу, что ВС США дважды атаковали судно, чтобы окончательно затопить судно и ликвидировать всех членов экипажа. После этого на брифингах представители Пентагона сообщили законодателям, что второй удар был нанесен с целью потопить судно, чтобы оно не представляло угрозы для судоходства, добавили источники.
"Комитет осведомлен о недавних новостных сообщениях и первоначальной реакции министерства обороны США относительно предполагаемых последующих ударов по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в зоне ответственности (Южного командования ВС США - ред.) SOUTHCOM. Комитет направил запросы в министерство, и мы будем осуществлять тщательный надзор для установления фактов, связанных с этими обстоятельствами", - приводит CNN заявление председателя комитета сената по делам ВС сенатора-республиканца Роджера Уикера и сенатора-демократа Джека Рида.
В свою очередь председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс и старший член Адам Смит выпустили совместное заявление в субботу, в котором подчеркнули, что комитет призван обеспечить "строгий надзор" за военными операциями Пентагона в Карибском бассейне.
"Мы серьёзно относимся к сообщениям о последующих ударах по судам, предположительно перевозившим наркотики в регионе Южного командования, и предпринимаем двухпартийные действия для сбора полной информации об этой операции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета по делам ВС Палаты представителей США.
30.11.2025
Глава МИД Кубы осудил закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой
10:01
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые американские конгрессмены, которые считают, что администрация президента США Дональда Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.
Старший военный юрист в Южном командовании ВС США (SOUTHCOM), отвечающем за удары у берегов Венесуэлы, усомнился в законности этих операций, но его мнение было отклонено, сообщил 20 ноября телеканал NBC со ссылкой на шесть источников.
29.11.2025
В Колумбии отреагировали на военное присутствие США в Карибском регионе
Вчера, 14:10
 
