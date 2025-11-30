СМИ: в США проверят обстоятельства ударов Пентагона по судну с наркотиками

"Комитет осведомлен о недавних новостных сообщениях и первоначальной реакции министерства обороны США относительно предполагаемых последующих ударов по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в зоне ответственности (Южного командования ВС США - ред.) SOUTHCOM. Комитет направил запросы в министерство, и мы будем осуществлять тщательный надзор для установления фактов, связанных с этими обстоятельствами", - приводит CNN заявление председателя комитета сената по делам ВС сенатора-республиканца Роджера Уикера и сенатора-демократа Джека Рида.