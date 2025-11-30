https://ria.ru/20251130/smert-2058715363.html
Мужчина неожиданно умер во время популярной процедуры
Мужчина неожиданно умер во время популярной процедуры - РИА Новости, 30.11.2025
Мужчина неожиданно умер во время популярной процедуры
Известный юрист из Владивостока Андрей Капустин умер во время операции по пересадке волос, сообщает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T11:50:00+03:00
2025-11-30T11:50:00+03:00
2025-11-30T14:39:00+03:00
владивосток
андрей капустин
россия
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95594/59/955945940_0:209:3500:2178_1920x0_80_0_0_9d43d2568f1ea6f86ba4212faa948336.jpg
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95594/59/955945940_159:0:3342:2387_1920x0_80_0_0_18c5a1959981d3acde6eea9ab7f10102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, андрей капустин, россия, общество, происшествия
Владивосток, Андрей Капустин, Россия, Общество, Происшествия
Мужчина неожиданно умер во время популярной процедуры
Baza: юрист Капустин умер во время операции по пересадке волос