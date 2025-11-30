Рейтинг@Mail.ru
Мужчина неожиданно умер во время популярной процедуры - РИА Новости, 30.11.2025
11:50 30.11.2025 (обновлено: 14:39 30.11.2025)
Мужчина неожиданно умер во время популярной процедуры
Мужчина неожиданно умер во время популярной процедуры - РИА Новости, 30.11.2025
Мужчина неожиданно умер во время популярной процедуры
Известный юрист из Владивостока Андрей Капустин умер во время операции по пересадке волос, сообщает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 30.11.2025
владивосток, андрей капустин, россия, общество, происшествия
Владивосток, Андрей Капустин, Россия, Общество, Происшествия
© РИА Новости / Геннадий ШишкинКарета скорой помощи на улицах Владивостока
Карета скорой помощи на улицах Владивостока. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Известный юрист из Владивостока Андрей Капустин умер во время операции по пересадке волос, сообщает Telegram-канал Baza.
"После введения наркоза, по словам знакомых, его состояние резко ухудшилось, и юрист скончался прямо на операционном столе", — говорится в публикации.

В материале отметили, что во время процедуры не велась видеозапись. Следственные органы региона уже начали проверку клиники и обстоятельств гибели пациента.
Источник также указал, что за операцию юрист заплатил 300 тысяч рублей и основательно к ней готовился. Версии причины смерти на данный момент — осложнение из-за непереносимости наркоза, инсульт или оторвавшийся тромб.
 
Владивосток Андрей Капустин Россия Общество Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
