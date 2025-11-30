Рейтинг@Mail.ru
Россия в октябре нарастила импорт турецких сладостей до рекорда
08:31 30.11.2025
Россия в октябре нарастила импорт турецких сладостей до рекорда
Россия в октябре нарастила импорт турецких сладостей до рекорда
Сладостей из Турции в Россию в этом октябре стало приезжать больше: в годовом выражении суммарные поставки выросли почти на четверть, по большей части за счет...
Россия в октябре нарастила импорт турецких сладостей до рекорда

Россия в октябре нарастила импорт турецких сладостей до рекордных $15,1 миллиона

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сладостей из Турции в Россию в этом октябре стало приезжать больше: в годовом выражении суммарные поставки выросли почти на четверть, по большей части за счет увеличения импорта шоколада, и достигли рекордного максимума, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, за октябрь Турция экспортировала в Россию сладостей на 15,1 миллиона долларов - это на 19% больше, чем в сентябре, и на 23% больше, чем год назад. Таким образом, месячный объем покупок Россией турецких сладостей достиг максимума за всю современную историю.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Правительство предложило Госдуме продлить "параллельный импорт" на 2026 год
28 ноября, 21:09
Больше всего Москва приобретала у Анкары шоколада и изделий из него - на 7,3 миллиона долларов в октябре. Мучных кондитерских изделий было ввезено на 5,2 миллиона долларов, а кондитерских изделий из сахара - на 2,7 миллиона.
При этом в годовом выражении сильнее всего Турция нарастила экспорт шоколада - на 48%. Поставки мучного выросли на 7%, а сладостей из сахара - на 4%.
Общие поставки сладостей в РФ по итогам десяти месяцев достигли 109,1 миллиона долларов, что на треть больше, чем за такой же период прошлого года. В частности, шоколада было ввезено на 52 миллиона долларов, мучных сладостей - на 37,7 миллиона, а кондитерских изделий из сахара - на 19,5 миллиона.
Производство шоколадных конфет - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть
17 августа, 10:10
 
