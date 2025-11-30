https://ria.ru/20251130/sladosti-2058692400.html
Россия в октябре нарастила импорт турецких сладостей до рекорда
Россия в октябре нарастила импорт турецких сладостей до рекорда - РИА Новости, 30.11.2025
Россия в октябре нарастила импорт турецких сладостей до рекорда
Сладостей из Турции в Россию в этом октябре стало приезжать больше: в годовом выражении суммарные поставки выросли почти на четверть, по большей части за счет... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T08:31:00+03:00
2025-11-30T08:31:00+03:00
2025-11-30T08:34:00+03:00
россия
турция
москва
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741445522_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1e1b5592a34570f42cf5646a42e7e12.jpg
https://ria.ru/20251128/import-2058512823.html
https://ria.ru/20250817/shokolad-2035870013.html
россия
турция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741445522_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_9fac6b53bff012ed96d05840e15ca02f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, москва, экономика
Россия, Турция, Москва, Экономика
Россия в октябре нарастила импорт турецких сладостей до рекорда
Россия в октябре нарастила импорт турецких сладостей до рекордных $15,1 миллиона
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сладостей из Турции в Россию в этом октябре стало приезжать больше: в годовом выражении суммарные поставки выросли почти на четверть, по большей части за счет увеличения импорта шоколада, и достигли рекордного максимума, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, за октябрь Турция
экспортировала в Россию
сладостей на 15,1 миллиона долларов - это на 19% больше, чем в сентябре, и на 23% больше, чем год назад. Таким образом, месячный объем покупок Россией турецких сладостей достиг максимума за всю современную историю.
Больше всего Москва
приобретала у Анкары
шоколада и изделий из него - на 7,3 миллиона долларов в октябре. Мучных кондитерских изделий было ввезено на 5,2 миллиона долларов, а кондитерских изделий из сахара - на 2,7 миллиона.
При этом в годовом выражении сильнее всего Турция нарастила экспорт шоколада - на 48%. Поставки мучного выросли на 7%, а сладостей из сахара - на 4%.
Общие поставки сладостей в РФ по итогам десяти месяцев достигли 109,1 миллиона долларов, что на треть больше, чем за такой же период прошлого года. В частности, шоколада было ввезено на 52 миллиона долларов, мучных сладостей - на 37,7 миллиона, а кондитерских изделий из сахара - на 19,5 миллиона.