Россия в октябре нарастила импорт турецких сладостей до рекорда

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сладостей из Турции в Россию в этом октябре стало приезжать больше: в годовом выражении суммарные поставки выросли почти на четверть, по большей части за счет увеличения импорта шоколада, и достигли рекордного максимума, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.

Так, за октябрь Турция экспортировала в Россию сладостей на 15,1 миллиона долларов - это на 19% больше, чем в сентябре, и на 23% больше, чем год назад. Таким образом, месячный объем покупок Россией турецких сладостей достиг максимума за всю современную историю.

Больше всего Москва приобретала у Анкары шоколада и изделий из него - на 7,3 миллиона долларов в октябре. Мучных кондитерских изделий было ввезено на 5,2 миллиона долларов, а кондитерских изделий из сахара - на 2,7 миллиона.

При этом в годовом выражении сильнее всего Турция нарастила экспорт шоколада - на 48%. Поставки мучного выросли на 7%, а сладостей из сахара - на 4%.