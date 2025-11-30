https://ria.ru/20251130/sidnej-2058697904.html
В Сиднее прогремел взрыв на заводе по переработке отходов
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пожар и мощный взрыв произошли на заводе по переработке отходов в австралийском Сиднее, двое пожарных пострадали при тушении возгорания, которое уже локализовано, сообщает пожарно-спасательная служба штата Новый Южный Уэльс.
"Более 200 пожарных локализовали пламя, охватившее завод по переработке отходов ночью (в ночь на воскресенье по местному времени - ред.) в Норт-Сент-Мэрисе на западе Сиднея
. Огромный огненный шар взорвался, подняв пламя на высоту до 150 метров в небо над этим объектом... Двое пожарных получили незначительные травмы рук в разгар чрезвычайной ситуации", - говорится в заявлении на сайте службы.
Согласно документу, большой резервуар с химикатами взлетел на воздух, вследствие чего на пожарных посыпались куски бетона размером с кулак. На месте пожара, который назван одним из крупнейших в этом районе за многие годы, были задействованы подразделения пожарно-спасательных служб со всего Большого Сиднея, а также бригады по работе с опасными материалами, говорится в заявлении. Причина возгорания пока неизвестна.