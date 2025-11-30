В Сиднее прогремел взрыв на заводе по переработке отходов

Согласно документу, большой резервуар с химикатами взлетел на воздух, вследствие чего на пожарных посыпались куски бетона размером с кулак. На месте пожара, который назван одним из крупнейших в этом районе за многие годы, были задействованы подразделения пожарно-спасательных служб со всего Большого Сиднея, а также бригады по работе с опасными материалами, говорится в заявлении. Причина возгорания пока неизвестна.