Рейтинг@Mail.ru
В Сиднее прогремел взрыв на заводе по переработке отходов - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 30.11.2025 (обновлено: 09:51 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/sidnej-2058697904.html
В Сиднее прогремел взрыв на заводе по переработке отходов
В Сиднее прогремел взрыв на заводе по переработке отходов - РИА Новости, 30.11.2025
В Сиднее прогремел взрыв на заводе по переработке отходов
Пожар и мощный взрыв произошли на заводе по переработке отходов в австралийском Сиднее, двое пожарных пострадали при тушении возгорания, которое уже... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T09:34:00+03:00
2025-11-30T09:51:00+03:00
сидней
новый южный уэльс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058700568_0:218:741:634_1920x0_80_0_0_5a4c00583df86c85db46f60c5bf30067.jpg
https://ria.ru/20251129/pozhar-2058604699.html
сидней
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058700568_0:291:740:846_1920x0_80_0_0_e7b6dad4da354e6d8af0b7e0936a4627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сидней, новый южный уэльс, в мире
Сидней, Новый Южный Уэльс, В мире
В Сиднее прогремел взрыв на заводе по переработке отходов

В Сиднее двое пожарных пострадали после взрыва на заводе по переработке отходов

© Фото : Fire and Rescue NSWПожар на заводе по переработке отходов в Сиднее, Австралия
Пожар на заводе по переработке отходов в Сиднее, Австралия - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Fire and Rescue NSW
Пожар на заводе по переработке отходов в Сиднее, Австралия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пожар и мощный взрыв произошли на заводе по переработке отходов в австралийском Сиднее, двое пожарных пострадали при тушении возгорания, которое уже локализовано, сообщает пожарно-спасательная служба штата Новый Южный Уэльс.
"Более 200 пожарных локализовали пламя, охватившее завод по переработке отходов ночью (в ночь на воскресенье по местному времени - ред.) в Норт-Сент-Мэрисе на западе Сиднея. Огромный огненный шар взорвался, подняв пламя на высоту до 150 метров в небо над этим объектом... Двое пожарных получили незначительные травмы рук в разгар чрезвычайной ситуации", - говорится в заявлении на сайте службы.
Согласно документу, большой резервуар с химикатами взлетел на воздух, вследствие чего на пожарных посыпались куски бетона размером с кулак. На месте пожара, который назван одним из крупнейших в этом районе за многие годы, были задействованы подразделения пожарно-спасательных служб со всего Большого Сиднея, а также бригады по работе с опасными материалами, говорится в заявлении. Причина возгорания пока неизвестна.
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Пожар на Афипском НПЗ полностью потушили
Вчера, 14:10
 
СиднейНовый Южный УэльсВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала