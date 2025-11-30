Рейтинг@Mail.ru
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Китае
Хорошие новости
 
13:33 30.11.2025
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Китае
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Китае
Российские школьники завоевали шесть медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 30.11.2025
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Китае

Российские школьники завоевали 6 медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Российские школьники завоевали 6 медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике – 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. Поздравляю ребят с высоким результатом", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Ростовчанин стал самым юным победителем всероссийской олимпиады по ИИ
26 ноября, 11:30
26 ноября, 11:30
Китайская национальная олимпиада по математике проходила в городе Тайюань. На интеллектуальном турнире Россию представили шесть школьников, все они получили медали.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что Китайская национальная олимпиада по математике стала для школьников тренировочной.
"Состязание в Китае стало для наших ребят отличной подготовительной площадкой перед участием в 67-й Международной математической олимпиаде. Этот турнир пройдет в Шанхае в июле 2026 года. Желаю молодым людям энергии, вдохновения и новых ярких побед", – заключил министр.
Все участники российской сборной являются победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников.
Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад
6 ноября, 06:19
6 ноября, 06:19
 
