Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Китае
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Китае - РИА Новости, 30.11.2025
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Китае
Российские школьники завоевали шесть медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 30.11.2025
