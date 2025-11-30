Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Китае

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Российские школьники завоевали 6 медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике – 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. Поздравляю ребят с высоким результатом", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.