В Москве завершилось прощание с Всеволодом Шиловским

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским завершилось в его Московском театре-студии, передает корреспондент РИА Новости.
Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
"Я знал Севу с молодых лет, восхищался им как артистом. Мы работали вместе только один раз на фильме "Жила была одна баба", вышедшем в 2011 году, где он играл очень важную, большую роль простого деревенского попа… Совместная работа превратилась в своего рода роман, потому что не полюбить этого артиста в кадре, не восхищаться им каждую минуту - это было невозможно", - сказал на церемонии режиссер Андрей Смирнов.
В театр пришли десятки друзей, коллег и поклонников артиста, чтобы проститься с ним. Среди них: Дмитрий Певцов, Андрей Соколов, Татьяна Орлова, Александр Устюгов, Юрий Чернов, президент гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Сергей Никоненко и президент гильдии режиссеров Николай Лебедев.
Венки на церемонию передали правительство Москвы, Санкт-Петербургский театр имени Миронова и другие.
В завершение церемонии прозвучал монолог Шиловского из его последнего спектакля.
"Мы живем перед рассветом. Вот-вот взойдет вечное солнце бессмертия... Гибнешь в катастрофе, но из твоего биоматериала выращивается клон, а в мозг с флешки переписывается память. Память - вот что самое главное", - завершил голос артиста церемонию.
Шиловского проводили в последний путь громкими аплодисментами.
Ранее писатель Юрий Поляков рассказал РИА Новости, что Шиловский тяжело болел в течение последнего года, но все равно приезжал играть в Московском театре-студии, который возглавлял. В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца". Как позже уточнила актриса его театра Виктория Пархоменко, Шиловский боролся с онкологией с апреля.
Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (1961 год, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова, являлся руководителем мастерской.
Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".