Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершилось прощание с Всеволодом Шиловским - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:40 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/shilovskij-2058725393.html
В Москве завершилось прощание с Всеволодом Шиловским
В Москве завершилось прощание с Всеволодом Шиловским - РИА Новости, 30.11.2025
В Москве завершилось прощание с Всеволодом Шиловским
Прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским завершилось в его Московском театре-студии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T13:40:00+03:00
2025-11-30T13:40:00+03:00
культура
москва
россия
всеволод шиловский
андрей смирнов
дмитрий певцов
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058710342_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_463507a88fd58fc541ce099d8d5d82ec.jpg
https://ria.ru/20251130/putin-2058715027.html
https://ria.ru/20251126/shilovskiy-2057685083.html
https://ria.ru/20251126/shilovskij-2057688012.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058710342_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_1e90de78a47f04815f1eb7c892582cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, всеволод шиловский, андрей смирнов, дмитрий певцов, вгик
Культура, Москва, Россия, Всеволод Шиловский, Андрей Смирнов, Дмитрий Певцов, ВГИК
В Москве завершилось прощание с Всеволодом Шиловским

Прощание с актером Всеволодом Шиловским завершилось в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом Всеволодом Шиловским
Церемония прощания с народным артистом Всеволодом Шиловским - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с народным артистом Всеволодом Шиловским
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским завершилось в его Московском театре-студии, передает корреспондент РИА Новости.
Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Церемония прощания с народным артистом Всеволодом Шиловским - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Шиловского
Вчера, 11:47
"Я знал Севу с молодых лет, восхищался им как артистом. Мы работали вместе только один раз на фильме "Жила была одна баба", вышедшем в 2011 году, где он играл очень важную, большую роль простого деревенского попа… Совместная работа превратилась в своего рода роман, потому что не полюбить этого артиста в кадре, не восхищаться им каждую минуту - это было невозможно", - сказал на церемонии режиссер Андрей Смирнов.
В театр пришли десятки друзей, коллег и поклонников артиста, чтобы проститься с ним. Среди них: Дмитрий Певцов, Андрей Соколов, Татьяна Орлова, Александр Устюгов, Юрий Чернов, президент гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Сергей Никоненко и президент гильдии режиссеров Николай Лебедев.
Венки на церемонию передали правительство Москвы, Санкт-Петербургский театр имени Миронова и другие.
В завершение церемонии прозвучал монолог Шиловского из его последнего спектакля.
Актер Всеволод Шиловский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Писатель Поляков рассказал о болезни Всеволода Шиловского
26 ноября, 13:00
"Мы живем перед рассветом. Вот-вот взойдет вечное солнце бессмертия... Гибнешь в катастрофе, но из твоего биоматериала выращивается клон, а в мозг с флешки переписывается память. Память - вот что самое главное", - завершил голос артиста церемонию.
Шиловского проводили в последний путь громкими аплодисментами.
Ранее писатель Юрий Поляков рассказал РИА Новости, что Шиловский тяжело болел в течение последнего года, но все равно приезжал играть в Московском театре-студии, который возглавлял. В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца". Как позже уточнила актриса его театра Виктория Пархоменко, Шиловский боролся с онкологией с апреля.
Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (1961 год, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова, являлся руководителем мастерской.
Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".
Всеволод Шиловский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Актер Всеволод Шиловский тяжело болел, рассказал писатель Поляков
26 ноября, 13:10
 
КультураМоскваРоссияВсеволод ШиловскийАндрей СмирновДмитрий ПевцовВГИК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала