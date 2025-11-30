В Москве началось прощание с актером Всеволодом Шиловским

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским началось в его Московском театре-студии, передает корреспондент РИА Новости.

К театру приходят друзья, коллеги и поклонники артиста, чтобы проститься с ним. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.