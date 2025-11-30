Рейтинг@Mail.ru
Сербия не поставляла оружие Украине и России, заверил Вучич
17:48 30.11.2025 (обновлено: 17:58 30.11.2025)
Сербия не поставляла оружие Украине и России, заверил Вучич
Сербия не поставляла оружие Украине и России, заверил Вучич
Сербия не поставляла оружие Украине и России, заверил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич снова заявил, что его страна не поставляла оружие и боеприпасы ни Украине, ни России, но такое оружие могло оказаться в зоне... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
сербия
россия
мария захарова
украина
александр вучич
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
сербия
россия
украина
в мире, сербия, россия, мария захарова, украина, александр вучич, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
В мире, Сербия, Россия, Мария Захарова, Украина, Александр Вучич, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
Сербия не поставляла оружие Украине и России, заверил Вучич

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич снова заявил, что его страна не поставляла оружие и боеприпасы ни Украине, ни России, но такое оружие могло оказаться в зоне конфликта из-за нарушения третьей стороной правила конечного пользователя.
Президент Сербии сообщил 8 ноября, что власти страны с момента ужесточения требований для экспорта оружия и боеприпасов в конце июня выдали всего 5-6 лицензий и строго контролируют поставки. Вучич 4 ноября в Брюсселе на саммите о расширении ЕС сказал, что власти Сербии следят за тем, чтобы произведенные в стране боеприпасы не попадали на Украину, но иногда это происходит.
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Оппозиция обвинила власти Сербии в поддержке Запада против России
28 ноября, 19:32
"Мы никогда не поставляли оружие и боеприпасы ни Украине, ни России. А если поставляли кому-либо, а там нарушили правило конечного пользователя и экспортировали туда, то это происходит со всеми странами в мире. Не будем уже говорить о том, кто кого вооружал в Хорватии (во время войны 1992-1995 годов – ред.) и в других местах, не будем говорить о Черногории и всем остальном. У нашей страны много проблем, все хотят читать нам лекции, все всё знают лучше нас. Видите, как все агенты одних и других активизировались, чтобы защищать свои интересы, и когда защищают интересы других стран, якобы защищают интересы Сербии, но никогда о Сербии не думают", - сказал Вучич в воскресенье по телефону в эфире TV Informer.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине. Она отметила, что сербский лидер Александр Вучич делает одни заявления, находясь в Москве, и совсем другие в иных регионах.
СВР ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине Tomahawk, пишет WSJ
26 ноября, 10:00
 
В миреСербияРоссияМария ЗахароваУкраинаАлександр ВучичСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
