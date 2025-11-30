Сербия не поставляла оружие Украине и России, заверил Вучич

БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич снова заявил, что его страна не поставляла оружие и боеприпасы ни Украине, ни России, но такое оружие могло оказаться в зоне конфликта из-за нарушения третьей стороной правила конечного пользователя.

Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.