Вучич заявил, что нападавший перед парламентом является противником властей
15:35 30.11.2025 (обновлено: 15:43 30.11.2025)
Вучич заявил, что нападавший перед парламентом является противником властей
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержанный за нападение утром в воскресенье с ножом на обитателя палаточного лагеря сторонников властей Сербии... РИА Новости, 30.11.2025
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
Вучич заявил, что нападавший перед парламентом является противником властей

Вучич: протестующий против властей применил нож у парламента

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержанный за нападение утром в воскресенье с ножом на обитателя палаточного лагеря сторонников властей Сербии "Чациленд" на площади перед Скупщиной (парламентом) является убежденным противником властей страны.
МВД Сербии сообщило в воскресенье, что сотрудники подразделения быстрого реагирования, задействованные в охране палаточного лагеря сторонников властей перед Скупщиной, задержали гражданина с инициалами Д.П. 1998 года рождения по подозрению в нанесении около 4.00 по местному времени (6.00 мск) ножом легких телесных повреждений – раны ноги 38-летнему мужчине, обитателю "Чациленда".
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Оппозиция обвинила власти Сербии в поддержке Запада против России
28 ноября, 19:32
"Этот человек, "блокадер" (протестующий – ред.) по убеждениям, уроженец Суботицы, сейчас живущий в Белграде, применил холодное оружие, нож. Он нанес рану длиной не менее 10 сантиметров, к счастью, неглубокую. Милош Николич (пострадавший – ред.) находится на операции в Клиническом центре Сербии, надеюсь, все будет в порядке", - заявил президент Сербии по телефону в эфире TV Informer.
Нападавший задержан на 48 часов и будет передан первой основной прокуратуре в Белграде. Не уточняется, является ли он обитателем "Чациленда", но в последние недели на входе на огороженную территорию лагеря установлен пропускной пункт, где у всех входящих проверяют документы и цель визита.
Палаточный городок в марте поставили в Пионерском парке между администрацией президента Сербии и площадью перед Скупщиной студенты, которые выступали против блокирования работы факультетов. Прозвище "чаци" они получили из-за неправильно написанного на плакате слова "джаци" - ученики на сербском языке. Со временем "Чациленд" разросся до ступеней парламента, и студентов в нем сменили спортивного вида молодые люди и более зрелые граждане, палаточный лагерь огражден и охраняется полицией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Вучич сообщил об обещаниях Орбана насчет энергетики Сербии
29 ноября, 19:17
В непосредственной близости от палаточного лагеря сторонников властей неоднократно проходили крупные акции протеста студентов и сторонников оппозиции, особенно 15 марта и 28 июня, но массовых столкновений между "чаци" и протестующими не допускала полиция.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Сербский президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Кустурица: Белград проявит глупость, если позволит втянуть себя в конфликт против России - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Кустурица ответил на вопрос о возможности настроить сербов против России
22 ноября, 19:15
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
