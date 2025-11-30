Вучич заявил, что нападавший перед парламентом является противником властей

БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержанный за нападение утром в воскресенье с ножом на обитателя палаточного лагеря сторонников властей Сербии "Чациленд" на площади перед Скупщиной (парламентом) является убежденным противником властей страны.

МВД Сербии сообщило в воскресенье, что сотрудники подразделения быстрого реагирования, задействованные в охране палаточного лагеря сторонников властей перед Скупщиной, задержали гражданина с инициалами Д.П. 1998 года рождения по подозрению в нанесении около 4.00 по местному времени (6.00 мск) ножом легких телесных повреждений – раны ноги 38-летнему мужчине, обитателю "Чациленда".

"Этот человек, "блокадер" (протестующий – ред.) по убеждениям, уроженец Суботицы, сейчас живущий в Белграде , применил холодное оружие, нож. Он нанес рану длиной не менее 10 сантиметров, к счастью, неглубокую. Милош Николич (пострадавший – ред.) находится на операции в Клиническом центре Сербии, надеюсь, все будет в порядке", - заявил президент Сербии по телефону в эфире TV Informer.

Нападавший задержан на 48 часов и будет передан первой основной прокуратуре в Белграде. Не уточняется, является ли он обитателем "Чациленда", но в последние недели на входе на огороженную территорию лагеря установлен пропускной пункт, где у всех входящих проверяют документы и цель визита.

Палаточный городок в марте поставили в Пионерском парке между администрацией президента Сербии и площадью перед Скупщиной студенты, которые выступали против блокирования работы факультетов. Прозвище "чаци" они получили из-за неправильно написанного на плакате слова "джаци" - ученики на сербском языке. Со временем "Чациленд" разросся до ступеней парламента, и студентов в нем сменили спортивного вида молодые люди и более зрелые граждане, палаточный лагерь огражден и охраняется полицией.

В непосредственной близости от палаточного лагеря сторонников властей неоднократно проходили крупные акции протеста студентов и сторонников оппозиции, особенно 15 марта и 28 июня, но массовых столкновений между "чаци" и протестующими не допускала полиция.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.