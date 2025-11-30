В Сербии ранили ножом человека в лагере сторонников Вучича

БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Нападение с ножом произошло рано утром в воскресенье в палаточном лагере сторонников властей Сербии "Чациленд" на площади перед Скупщиной (парламентом) страны, один человек получил легкие травмы, нападавший задержан, сообщила пресс-служба МВД.

"Сотрудники МВД, подразделения быстрого реагирования, задействованные в охране массового собрания перед зданием Скупщины задержали Д.П. 1998 года рождения по обоснованному подозрению в совершении преступления – нанесение легких телесных повреждений. Подозреваемый Д.П. утром около 04.10 (06.10 мск) на площади перед Скупщиной 38-летнему мужчине, участнику этого согласованного собрания, нанес ножом рану ноги. Раненый доставлен для оказания медпомощи в центр скорой помощи", - говорится в сообщении.

Нападавший задержан на 48 часов и будет передан первой основной прокуратуре в Белграде . Не уточняется, является ли он обитателем "Чациленда", но в последние недели на входе на огороженную территорию лагеря установлен пропускной пункт, где у всех входящих проверяют документы и цель визита.

Палаточный городок в марте поставили в Пионерском парке между администрацией президента Сербии и площадью перед Скупщиной студенты, которые выступали против блокирования работы факультетов. Прозвище "чаци" они получили из-за неправильно написанного на плакате слова "джаци" - ученики на сербском языке. Со временем "Чациленд" разросся до ступеней парламента и студентов в нем сменили спортивного вида молодые люди и более зрелые граждане, палаточный лагерь огражден и охраняется полицией.

В непосредственной близости от палаточного лагеря сторонников властей неоднократно проходили крупные акции протеста студентов и сторонников оппозиции, особенно 15 марта и 28 июня, но массовых столкновений между "чаци" и протестующими не допускала полиция.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.