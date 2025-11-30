Паром Seabridge готов возобновить перевозки между Трабзоном и Сочи

СОЧИ, 30 ноя - РИА Новости. Регулярные пассажирские перевозки парома Seabridge между Трабзоном и Сочи планируется возобновить с 8 декабря после согласования уполномоченных органов, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.

Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что организаторы паромной линии Трабзон - Сочи взяли паузу на неопределенный период до получения инструкций от турецких властей.

« "После достижения взаимопонимания между министерствами транспорта и иностранных дел России Турции , согласия руководства Федерального агентства " Росморречфлот " и уполномоченных на то органов, паром Seabridge возобновляет регулярные, дважды в неделю, пассажирские перевозки между городами Сочи и Трабзон с 8 декабря сего года", - сказал Туркменян.

Глава транспортной компании добавил, что на первый рейс предусмотрены значительные скидки на билеты, их можно приобрести только в кассах паромной линии в Сочи и Трабзоне.

Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, сказал он.