Паром Seabridge готов возобновить перевозки между Трабзоном и Сочи - РИА Новости, 30.11.2025
20:28 30.11.2025
Паром Seabridge готов возобновить перевозки между Трабзоном и Сочи
Паром Seabridge готов возобновить перевозки между Трабзоном и Сочи
Регулярные пассажирские перевозки парома Seabridge между Трабзоном и Сочи планируется возобновить с 8 декабря после согласования уполномоченных органов, сообщил РИА Новости, 30.11.2025
сочи
трабзон (провинция)
россия
вениамин кондратьев
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
сочи
трабзон (провинция)
россия
сочи, трабзон (провинция), россия, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Сочи, Трабзон (провинция), Россия, Вениамин Кондратьев, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Паром Seabridge готов возобновить перевозки между Трабзоном и Сочи

Seabridge готов возобновить регулярные рейсы между Трабзоном и Сочи с 8 декабря

© РИА Новости / Сергей Кулаков
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 30 ноя - РИА Новости. Регулярные пассажирские перевозки парома Seabridge между Трабзоном и Сочи планируется возобновить с 8 декабря после согласования уполномоченных органов, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.
Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что организаторы паромной линии Трабзон - Сочи взяли паузу на неопределенный период до получения инструкций от турецких властей.
Раскрыты подробности блокировки лайнера с туристами из России в Турции
20 ноября, 14:26
Раскрыты подробности блокировки лайнера с туристами из России в Турции
20 ноября, 14:26
«
"После достижения взаимопонимания между министерствами транспорта и иностранных дел России и Турции, согласия руководства Федерального агентства "Росморречфлот" и уполномоченных на то органов, паром Seabridge возобновляет регулярные, дважды в неделю, пассажирские перевозки между городами Сочи и Трабзон с 8 декабря сего года", - сказал Туркменян.
Глава транспортной компании добавил, что на первый рейс предусмотрены значительные скидки на билеты, их можно приобрести только в кассах паромной линии в Сочи и Трабзоне.
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, сказал он.
Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали РИА Новости в министерстве транспорта РФ.
Парома Трабзон - Сочи - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Организаторы парома Трабзон — Сочи вернули средства более ста пассажирам
14 ноября, 12:02
 
Сочи
Трабзон (провинция)
Россия
Вениамин Кондратьев
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
