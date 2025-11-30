https://ria.ru/20251130/seabridge-2058783715.html
Паром Seabridge готов возобновить перевозки между Трабзоном и Сочи
Паром Seabridge готов возобновить перевозки между Трабзоном и Сочи - РИА Новости, 30.11.2025
Паром Seabridge готов возобновить перевозки между Трабзоном и Сочи
Регулярные пассажирские перевозки парома Seabridge между Трабзоном и Сочи планируется возобновить с 8 декабря после согласования уполномоченных органов, сообщил РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T20:28:00+03:00
2025-11-30T20:28:00+03:00
2025-11-30T20:28:00+03:00
сочи
трабзон (провинция)
россия
вениамин кондратьев
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053754294_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_3ab82e706c6d5808d017ac104b9d9685.jpg
https://ria.ru/20251120/layner-2056313871.html
https://ria.ru/20251114/organizatory-2054956101.html
сочи
трабзон (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053754294_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_8cb35cb60914473a101c7aa1046e64ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, трабзон (провинция), россия, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Сочи, Трабзон (провинция), Россия, Вениамин Кондратьев, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Паром Seabridge готов возобновить перевозки между Трабзоном и Сочи
Seabridge готов возобновить регулярные рейсы между Трабзоном и Сочи с 8 декабря
СОЧИ, 30 ноя - РИА Новости. Регулярные пассажирские перевозки парома Seabridge между Трабзоном и Сочи планируется возобновить с 8 декабря после согласования уполномоченных органов, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.
Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне
Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что организаторы паромной линии Трабзон - Сочи
взяли паузу на неопределенный период до получения инструкций от турецких властей.
«
"После достижения взаимопонимания между министерствами транспорта и иностранных дел России
и Турции
, согласия руководства Федерального агентства "Росморречфлот
" и уполномоченных на то органов, паром Seabridge возобновляет регулярные, дважды в неделю, пассажирские перевозки между городами Сочи и Трабзон с 8 декабря сего года", - сказал Туркменян.
Глава транспортной компании добавил, что на первый рейс предусмотрены значительные скидки на билеты, их можно приобрести только в кассах паромной линии в Сочи и Трабзоне.
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
ранее заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, сказал он.
Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали РИА Новости в министерстве транспорта РФ.